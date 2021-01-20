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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷王成功是最深警惕」　江啟臣：國民黨員要謹言慎行

▲▼桃園市議員王浩宇「收兩顆子彈報警處理」說明。（圖／記者陳家豪攝）

▲王浩宇。（資料照／記者陳家豪攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨20日下午舉行中常會，針對桃園市議員王浩宇罷免案通過，黨主席江啟臣致詞時表示，很遺憾看到民進黨將人民的意志視為政黨介入的結果，這是對中壢選民的輕視，同時，他也提醒黨公職人員，應該謹言慎行、以民為本。

江啟臣說，中壢的人民對自己選出的議員投下不信任票，用選票收回自己曾經賦予的權力，展現了人民自主的意志，同樣也給我們最深的警惕。

江啟臣表示，人民給予的，同樣可以收回，他呼籲國民黨公職人員，應該謹言慎行，永遠跟人民站在一起，以民為本，以民意為最終的依歸。

「我們很遺憾看到民進黨將人民的意志視為政黨介入的結果。」江啟臣說，不但遺忘過去民進黨修法時，對於罷免門檻、主張罷免可宣傳的堅持，更是對於中壢選民的輕視，令人失望。

江啟臣表示，面對接下來已經成案，以及各個民間團體正在推動的罷免程序，國民黨也將繼續秉持尊重民意，協助人民展現意志的立場，嚴肅看待各個罷免案的推動，也期待國內各個政黨，都能夠理解民意，真正做到謙卑、溝通的承諾。

此外，國民黨積極展開兩公投案連署衝刺，江啟臣說，連續兩個星期週末，全國的地方黨部與志工，設置了近200個設攤連署點，平日更有超過4000個友善連署點，齊心展開公投連署工作。

江啟臣指出，目前兩個公投第2階段連署都已經各有超過17萬份的連署，除了感謝大家辛勞，更不能忘記每一份連署書都是對於公投案的期望，更是對於本黨的信任。

江啟臣說，他會繼續肩負這些期望與信任，儘速完成第2階段的連署，並且加強宣傳公投的理念，讓國人可以在今年8月28日行使公民投票權，用選票否定蔡政府倉促的政策，用選票告訴民進黨，人民不想吃萊豬，更不信任蔡政府的肉品管理政策。

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