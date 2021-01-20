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祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

▲拜登、賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登、賀錦麗台灣時間21日凌晨1時將就任美國正副總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

美國正副總統就職典禮將於台灣時間21日凌晨1時舉行。國民黨主席江啟臣今（20）晚代表國民黨再次向拜登及將出任副總統的參議員賀錦麗（Kamala Harris）表達祝賀。江啟臣表示，值此全球面臨諸多重大挑戰的關鍵時刻，衷心企盼美國能扮演維護區域和平與穩定的角色，並強化與中華民國的互惠合作與夥伴關係。

「中華民國與美國在兩次世界大戰曾是並肩作戰的盟友。」江啟臣指出，從大陸時期到1979年斷交之前，無論在安全、外交或經貿層面，中華民國與美國雙方政府有許多共同的目標、共享的價值、互惠的交流。在斷交後，歷任美國政府依據《台灣關係法》保持一定的實質關係，並持續出售我國各式武器裝備，是維繫台海和平、確保台灣民主繁榮的重要因素。

對於拜登在競選時曾投書華文媒體，誓言將更新在海外的聯盟與領導力，同時在公衛和氣候變遷等符合美國利益的領域，與中國大陸合作；以及同一篇提及台灣的民主、經濟、科技實力，和既開放又可有效防疫的社會，將與美國共同合作以推進亞太地區共享的繁榮、安全與價值等兩件事，江啟臣特別表示贊同與歡迎。

江啟臣強調，在短期內，美國與中國大陸雖不易扭轉在關鍵領域的戰略競爭態勢，但拜登的外交政策很可能會讓態勢不再升高，而台灣也比較不會被一些人視為對中國大陸「攻勢外交」的工具。

江啟臣重申，國民黨依據「親美和陸」的原則，一定會在務實、互惠、制度化、永續等基礎上，針對各類議題與美國各界進行更廣泛的互動。同時，國民黨基於《中華民國憲法》，致力謀求台海和平穩定、兩岸平等互利。期望兩岸執政者儘速恢復接觸，解決兩岸共同面對的課題，也希望兩岸民間持續交流對話，因為這有助於降低緊張、增進互諒，也符合美國當前的根本利益。

最後，江啟臣表示，相信拜登政府的官員，秉持過去與國民黨在朝、在野時交往的經驗，應會理解與支持這樣的主張，而且，這樣的主張才忠實反映了台灣社會理性與中道的主流民意。國民黨將不計毀譽地堅持下去，並希望與台灣與境外各界一起促進亞太集體利益，共創人類更好的未來。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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