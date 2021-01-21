國旅爆發！雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

▲雲林縣長張麗善開香檳方式慶賀雲林觀光人次破千萬。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年疫情衝擊國內旅遊大爆發，雲林縣觀光逆勢成長觀光客人數首度衝破千萬人次，創造約200億元觀光消費產值，讓農業大縣正式轉型觀光大縣。縣長張麗善表示，雲林有好山好水，以及豐富自然景點和深厚文化底蘊，創下空前紀錄。

今年斗六市、口湖鄉獲選台灣經典小鎮3.0，翻轉外界對雲林是最難玩的刻板印象，雲林縣長張麗善特別以開香檳方式慶賀雲林的美與好，散播至全國鄉親知曉。雲林縣府文化觀光處春節推出五大主題的新春遊雲林遊程外，雲林縣轄內18處地方文化館也有充滿年味的展覽及各項有趣闖關或體驗活動。

文觀處長陳璧君表示，各館會做好相關防疫工作，室內控管在100人以下、戶外500人以下，並保持安全社交距離。農曆春節推出五大主題的「2021新春遊雲林」遊程，包括「神氣祈福行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「輕旅慢步行」及「浪漫樂活遊」，讓農業大縣正式轉型觀光大縣。

陳璧君指出，遊程串聯縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點、季節限定活動與古早味小吃，另外，大年初一至初四2月12日至15日，下午3點半到4點半，在斗六雲中街文創聚落、斗南分局舊廳舍、雲林故事館、北港水道頭文化園區、土庫順天宮廣場、古坑綠色隧道、西螺東市場等，有文創市集、體驗活動等，歡迎回鄉過年的民眾可以春節假期前往參加。

文觀處提醒民眾，因應防疫，請民眾配合各場館防疫規定，保護自己也保護別人，相關遊程及場館活動內容，可上文觀處官網查詢。



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