雲林縣臨時防疫會議　取消北港燈會、斗南年貨大街活動

▲雲林縣長張麗善於今日上午緊急邀集縣府一級主管召開臨時防疫會議，做出各項活動取消決議。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情升溫，雲林縣長張麗善於20日上午緊急邀集縣府一級主管召開臨時防疫會議，做出決議，避免人群聚集的風險，北港燈會取消、縣府新春團拜取消、新春發福袋行程取消、斗南年貨大街及大埤新春稻草節取消辦理。

雲林縣長張麗善表示，「2021北港燈會」、斗南年貨大街及大埤新春稻草節活動取消辦理，縣府新春團拜、縣長新春發福袋行程取消。並強烈建議廟宇減少平安宴,各機關團體取消尾牙及新春團康活動，建議室內100人以上、室外500人以上活動暫緩或取消。

雲林縣政府指出，雲林縣長青食堂建議改採餐盒方式避免長者群聚用餐，加強本縣醫院感染管制查核及輔導，縣轄各醫療院所一般病房探視改每日限一次每位病人訪客限2人、1人陪病，機構採視訊探視為原則，若需實地探，建議採取預約制，落實執行居家檢疫個案防疫叮嚀及查核、各單位強化公共場所消毒(每日兩次以上)，並落實八大類場所防疫及戴口罩措施,請各權責機關強化查核輔導。

確定取消項目，北港燈會取消、縣府新春團拜取消、縣長新春發福袋行程取消、斗南鎮年貨大街取消、大埤鄉新春稻草節取消辦理。雲林縣政府強烈建議廟宇減少平安宴及各機關團體取消尾牙及新春團康活動。



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