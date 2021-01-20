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這身份醫師被隔離「不給薪也不違法」　醫師職業工會籲速檢討

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，醫護人員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，醫護人員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，目前已有2名醫師、4名護理師染疫，該院員工有353人需隔離14天。台北市醫師職業工會指出，依據現行法規，染疫醫師如果不適用勞基法、又不屬於約聘或是公務員身分，被隔離治療期間雇主不需要給薪水，醫師只能領取部分勞保補償，呼籲主管機關趁機檢討改正。

醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，目前台灣的醫師進用身分非常複雜，有的人是公務員、有的人受勞基法保障，有的人有勞保、有的人則是公保。今天尚不清楚兩名在工作現場染疫的醫師為何種身分，但若其身分別不受勞基法保障，又不是標準的公務人員，則隔離治療期間僅能領取勞保給付投保級距的7成。勞保投保級距上限為45,800元，也就是說最多領到3萬餘元，其餘差額，雇主沒有任何法律義務必須補償。

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▲▼醫師被隔離，薪資怎麼領？。（圖／台北市醫師職業工會提供）

▲醫師被隔離薪資請領方式。（圖／北市醫師職業工會提供）

醫師職業工會發言人陳亮甫醫師舉例，全台只有不到十分之一的醫師受勞基法保障，染疫隔離治療期間，依法雇主必須給付全薪。如果是公務員醫師，只要醫院主管認定是因工作染疾，隔離治療期間便算是公假，當然也可以領到全薪。但，偏偏介於公務員與勞基法之間、極大多數的醫師沒有勞基法的全額薪資保障，病假期間又可能遭扣薪水，隨肺炎疫情增溫，因工作感染者漸增，主管機關亦應正視。

廖郁雯指出，醫師職業工會過去曾多次向主管機關爭取，而衛福部也推出《醫療法》增訂醫師勞動權益草案專章，有意讓大部分醫師得以適用勞基法裡部分規定，因工作染病可以得到全額薪資補償，但至今修法草案仍擱置不前。雖然相信醫院不會一毛不拔，政府也針對COVID-19感染醫護有補貼，但工會仍呼籲主管機關正視法規漏洞，盡速制訂明文保障讓醫療人員真正免除後顧之憂，全心對抗傳染病。

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