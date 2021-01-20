本土新冠疫情再升溫　盧秀燕：發紅包、新春團拜全取消

▲因應本土新冠疫情再升溫，盧秀燕表示，今年發紅包、新春團拜全取消。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕20日出席新春揮毫時表示，今年配合中央流行疫情指揮中心的指導原則，不但取消數萬人會聚集的中台灣元宵燈會、ZEPRO RUN全國半程馬拉松台中場延後，年節期間到宮廟發紅包和新春團拜等也都取消，至於春聯和元宵小提燈的發放方式與索取地點將另行公布，讓市民提前知道。

盧秀燕表示，過年前或春節間不免俗，市府都會舉辦多項年節活動，配合市民需求歡度好年，今年因為疫情因素，第一個超大型年節活動「中台灣元宵燈會」本來要在中央公園舉行，也已準備差不多了，考慮到活動會聚集好幾萬人，怕群聚感染，不得已取消活動。

此外，市長每年春節都會到各大宮廟發放紅包，以及開春時的新春團拜，也都取消，會改用廣播向同仁拜年。

盧強調，市府以身作則、起帶頭作用，活動如超過千人，或是超過百人且密集，只要聚眾就應縮小規模、延後或停辦，活動若有調整都會在市府官網、市政新聞向大家報告，請大家多多包涵今年為防疫而做的改變，唯有做好防疫、維護健康才能過好年。

另外，今年小紅包已經出爐，外觀是牛的造型，10元紅包上有「犇向幸福」字樣，內有「金牛旺財、新年快樂」祝福字樣，希望大家經濟與心靈都能富裕、新年快樂，市府會透過其他方式發放小紅包、春聯和元宵小提燈，發放方式與索取地點會讓市民提前獲知。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來