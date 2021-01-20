陸2020年引外資創新高　年增6.2%

南韓新冠肺炎（COVID-19）去年冬季進入全國性第3波流行潮後，曾單日新增病例數持持續衝破千人，疫情稍緩後跌至3、400人，不過全國各地的療養院、醫療院所、市場、銀行等仍傳出規模不一的零星群聚感染，而英國、南非、巴西變種病毒相繼傳入，加上看守所等矯正設施依舊傳出確診者，前總統朴槿惠甚至被歸類為密切接觸者，當局仍不敢輕忽。