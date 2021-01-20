陸2020年引外資創新高　年增6.2%

▲大陸2020年實際使用外資逆勢成長。圖為外商在浙江汽車企業考察。（圖／CFP）
記者陳政錄／綜合報導
在新冠肺炎疫情、全球跨國投資大幅下降的背景下，大陸商務部20日公布數據顯示，2020年全年全國實際使用外資逆勢增長，達9999.8億元人民幣，年增6.2%（不含銀行、證券、保險領域），規模近兆元大關，創歷史新高。
惟因去年下半年人民幣兌美元匯率大幅升值，2020年大陸全國實際使用外資9999.8億元人民幣，折合美元約為1443.7億元，年增率換算降為4.5%。
但大陸商務部強調，2020年，實現了引資總量、增長幅度、全球佔比「三提升」，圓滿完成穩外資工作目標，除引資規模創歷史新高，引資結構也進一步優化、外資主要來源地保持穩定、區域帶動作用明顯。
大陸商務部數據顯示，2020年對華投資前15位國家和地區，投資增長6.4%，佔比98%，其中荷蘭、英國分別增長47.6%、30.7%。東協對華投資增長0.7%。
結構方面，大陸服務業實際使用外資7767.7億元人民幣，年增13.9%，佔比77.7%。高技術產業吸收外資增長11.4%，高技術服務業增長28.5%，其中研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子商務服務、信息服務分別增長78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。
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