部桃9人確診「被強勢病毒株攻擊」　前台大醫：傳染力比最初高4-8倍

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

衛福部立桃園醫院群聚感染案件已有9人染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也證實，目前感染病毒屬於目前全世界流行的「強勢病毒株」。前台大醫院感染科醫師、知名部落客林氏璧則指出，這個病毒株比一開始的病毒傳染力高了4到8倍，但致死率和重症率沒有更高。

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▲中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

疫情指揮官陳時中日前曾解釋，這一次在部桃造成傳染的病毒株，是基本變異的病毒株，與最初第一波疫情的病毒株不一樣，屬於目前全世界流行的強勢病毒株。

目前新冠病毒大概有分六大類，而強勢病毒株已經存在很久，只是和一開始的病毒不同，目前美國患者大部份都是感染該種病毒，它也並非大家日前特別關心的南非或英國變種病毒。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

林氏璧則指出，案812從美國回來，他帶回來的就是有D614Ｇ突變的病毒株，這株從去年2月就在歐洲出現，後來散布到全世界成了強勢株，他的傳染力已經比原本武漢的病毒高了4至8倍左右，但致死率和重症率沒有更高，在2020年6月以後從美國或任何地方境外移入，大概都是這一株。

他也進一步指出，現在的南非、英國、巴西等變異株，也都帶有原本這個D614G的突變，美國自己到底有沒有進一步產生了新的優勢突變株，目前還沒有完全定論。他也提醒民眾除了戴口罩外，盡量不要東摸西摸，或摸掩口鼻，酒精和乾洗手最好自備。