「媽媽我不要你被隔離...」醫護染疫被排擠　急診醫手繪漫畫吐心酸

▲醫護人員的職責所在，她還是必須在第一線面對看不見的風險。（圖／記者林敬旻攝）

記者謝承恩／綜合報導

醫護人員位防疫守在第一線，在外要對抗看不見的隱形病毒，在內又同時要照顧家中的兒女爸媽，面對醫護人員染疫的消息，引起社會大眾的議論與另眼看待，讓醫護處境更加艱辛。急診女醫小實手繪三格漫畫，一語道盡身為母親與醫師兩種身份帶來的糾結，讓網友看了好心疼！

在三格漫畫中，電視撥放著當前因院內感染事件，被迫使第一線的醫護人員必須隔離，急診女醫小實的家人說，如果被隔離了，小孩子就帶回鄉下家中給她帶。本身作為急診醫師的她無奈寫道，「身為一位母親，別說不想感染了，根本連被隔離都不希望發生。」孩子抱著她哭著說，不希望媽媽被隔離，令人格外心酸。

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正因為醫護人員的職責所在，她還是必須在第一線面對看不見的風險，「我還是要工作，還是要作著心理準備，可能會遇到隱瞞病情的患者，或根本沒有自覺的患者，然後想著那個『萬一』。」她表示，在醫院工作時，總是會擔心把病毒帶回家，甚至很多時候連食物都不敢吃。

▲急診女醫用手繪漫畫畫出身為醫護人員與孩子母親的辛酸。（圖／急診女醫其實提供）

但再多的防疫設備，對於整天暴露在風險的醫護人員，仍是一大壓力。「畢竟也不可能整天穿著珍貴的全套隔離衣，處理所有主訴的急診病患，然後看一次病患就換一次服裝呀！」小實說， 抱著這麼複雜的心情，每天都提心吊膽地工作著，下班就趕緊換衣服、自備消毒燈全數消毒一次，才敢回家照顧小孩。

面對醫護人員出入，總是會被另眼看待，不敢回家跟家人團聚，該貼文一出，網友也紛紛留言為醫師打氣，「辛苦了！衷心期望所有醫護人員都平安」、「看了流眼淚」、「辛苦了，我進醫院工作時，也是會隨時想著突然被隔離時，要怎麼在第一時間減少家人染疫風險。」、「偉大的第一線辛苦了。」