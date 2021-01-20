最後節氣「大寒」來了！6招開運養生　冬季食補「地雷」全公開

記者黃翊婷／綜合報導

今日（20日）凌晨4時許就是24節氣中的最後一個節氣「大寒」，命理師楊登嵙分享6招開運小撇步，包含食、衣、住、行、育、樂，從日常生活著手，養生宜忌，不僅能開運，還能抵禦寒冬、修身養性。

▲今年寒流接力來襲，吸引不少民眾上山追雪。（示意圖／記者黃彥傑攝）

一、食的開運大法

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1.可依據不同體質進行食補，例如偏陽虛的人可以吃羊肉、雞肉等溫熱食物，偏陰虛的人可以吃鴨肉、鵝肉或木耳等滋陰的食物。

2.忌吃生冷食物，以免內外皆寒，進而傷到脾胃，例如西瓜、生菜、綠豆等寒性食物，也要注意少吃海鮮、喝冷飲，吃太多黏硬食物像是奶油、炸物，也會造成腸胃負擔，導致消化不良。

3.冬天宜養腎，可以吃些有益補腎的食物，例如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗、杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等等。

二、衣的開運大法

1.俗話說「大寒大寒，防風禦寒」，民眾外出要注意增添衣物，外套、口罩、帽子、圍巾都是很好的保暖裝備。

2.想要防寒保暖，除了適時增添衣物，也要注意衣褲的保暖性能，但不要穿得太緊，以免阻礙血液流通。

3.俗話說「冬季戴棉帽，如同穿棉襖」，頭部是人體平衡全身熱量的重要部位，如果頭部受寒，可能就會引發感冒。

三、住的開運大法

1.室內溫度最好保持在15至20度左右，不要太高或太低，以免溫差過大，反而傷身；另外，也要減少前往公共場所的次數。

2.增加每天開窗的次數，這麼做不僅可以保持空氣流通，加速屋內濁氣散去，也可以增加日曬，保持室內乾燥。

▲冬天運動也有許多注意事項。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

四、行的開運大法

1.大寒養生首先要順應冬天的原則「藏」，早睡晚起，每天多睡1小時，因為早睡可以養陽氣、晚起養陰氣，這樣人體內精氣內聚，就可以潤五臟，增強免疫力。其中上班族最適合提早1小時上床睡覺，老年人則不要太早起床，最好等到太陽出來了再出門。

2.冬天熬夜對身體造成的傷害，比其他季節要來得大，現代人習慣熬夜，甚至會利用週末補覺狂睡，久了反而對身體不好。

3.冬天晝短夜長，民眾不妨跟著太陽升落調整作息時間，如果是因為工作不得不在日出前出門，最好早點上床睡覺，以免傷身，一般人最好也在晚上11點前上床休息。

五、育的開運大法

1.不宜運動過量，陽氣會隨著汗液流出，想要鍛鍊身體除了依據喜好，也要好好斟酌個人身體狀況，以微微出汗的狀態為佳，若是室外溫度低於12度或下雪，就不要勉強進行戶外運動。

2.冬天靜養重視養心，這並不代表不可以動或少動，而是要避免劇烈運動，因為大量出汗時，寒氣容易順著大開的毛孔侵入人體，較容易引發疾病。

3.俗話說「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，天氣寒冷還是可以適當運動，有助於增加免疫力，預防感冒、支氣管炎等疾病。

六、樂的開運大法

最後一招開運大法著重於情緒，民眾不宜讓自己太過勞累，保持情緒穩定，切忌急躁、抑鬱，正所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」，保持良好心境、心神旺盛，氣機通暢、血脈順和，就能帶動四肢百骸溫暖，做到「正氣存內，邪不可干」。