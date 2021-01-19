快訊／蘇貞昌決定取消台灣燈會　嚴峻疫情「繃緊神經不能大意」

記者黃巈禾／台北報導

由於部立桃園醫院爆發群聚感染，因應新冠肺炎疫情有擴大的疑慮，原預計2月26日至3月7日在新竹市舉辦的台灣燈會確定取消，這是31年來首度停辦。對此，行政院長蘇貞昌表示，嚴峻疫情下，防疫第一，病毒的變化很快，繃緊神經不能大意。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌19日下午表示，國內陸續發生幾起本土病例，要更戒慎恐懼，怎麼樣在如此疫情嚴峻下，做到防疫第一，燈會是幾十年來受國際重視的大活動，他在早上特別約交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、新竹市長林智堅等人一起商談、著墨怎麼做最好，已經有結論。

蘇貞昌指出，在嚴峻疫情下，防疫第一， 撐住國人安全繼續，不容有破口，非常不簡單，桃園醫院撐住一年多，20%病患在這裡照顧，不簡單的成績，國外的疫情越來越險峻，病毒的變化很快，繃緊神經不能大意，台灣被世人羨慕的成績安全繼續維持。



另外，根據根據疫情指揮中心19日發布的最新訊息，為防範 COVID-19社區感染風險，辦理集會活動前務必嚴格執行風險評估並完善防疫配套，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險,一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

指揮中心也強調，為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之「COVID-19(新冠肺炎)因應指引:公眾集會」妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫,落實防疫相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心强烈建議取消或延後舉辦。