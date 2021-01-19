醫護群聚擴大！桃園10措施防堵　鄭文燦：取消燈會、發福袋、團拜

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

部立桃園醫院染疫擴大，目前已有9例本土案例。桃園市長鄭文燦19日提出，10點防疫措施，包含暫停桃園燈會、新春發福袋、市府團拜，以及停止試吃等，逐步視疫情發展持續調整。

衛生福利部桃園醫院群聚案持續擴大，目前已有2醫師、4護理師、1外籍看護、2名確診者家屬染疫。指揮中心下午指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空。

台灣疫情在醫護染疫後陷入嚴峻，鄭文燦在臉書宣布10項措施，防堵疫情擴散。他說，桃園市政府隨時與中央疫情指揮中心密切聯繫，會逐步視疫情發展持續調整。

鄭文燦說，也請大家支持第一線醫護人員，他們承擔最重的壓力，是最重要的後盾，不要貼標籤。同時，市府衛生局以及相關同仁也會給予最大支持與協助，一起努力克服疫情難關。

桃園市政府防疫10措施：

1.桃園燈會取消

2.新春發福袋行程取消

3.市府團拜取消

4.學校結業式改用廣播宣導

5.大型集會或群聚活動建議停辦或延期

6.商場、市集停止試吃、試用

7.南門市場今明停市消毒

8.所有市場攤商及民眾強制戴口罩

9.桃園市11家應變責任醫院停止探病、陪病者只限1人

10.政府機關尾牙取消、民間尾牙建議取消