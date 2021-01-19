提早38天宣布停辦台灣燈會　衛福部：根據疫情做最保守判斷

記者陳家祥／台北報導

行政院19日召開記者會，宣布今年2月的台灣燈會取消。由於距離燈會還有38天的時間，外界好奇為何會這麼早就宣布停辦？對此，衛福部次長薛瑞元指出，目前已經有本土案例發生、家戶傳染，「根據疫情做最保守的判斷」，降低擴及到社區傳染的風險。

▲行政院召開記者會，宣佈新竹市台灣燈會停辦。（圖／記者屠惠剛攝）

薛瑞元表示，目前疫情狀況各位都很清楚，已經有發生本土的案例，而且除了在醫院外，在社區方面雖然目前還只是家戶間的傳染，但中央不敢大意，要降低擴及到社區風險。

薛瑞元說，所以這部份是超前部署，且早點下決定，損失也會比較少。薛也說，從12月到2月底都是秋冬專案，已經預見到會有許多民眾在過年期間會有聚集，所以這部分就根據疫情做最保守的判斷。

新竹市長林智堅則補充，會做這樣的決定，對新竹市政府跟交通部都是相當困難的，但國人的健康是不可以有任何一點風險，剛也特別提出國人健康第一、防疫優先，「人民的健康是無價的，沒辦法用中央或地方投入多少經費、現在停辦有多少損失，疫情當下不能這樣評估或這樣談論」。

▲新竹市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

林智堅說，作為政府，尤其在防疫過程一定要超前部署，國際疫情嚴峻、國內疫情升溫，上周開始積極討論，這部分要跟大家強化。至於有企業反映希望取消，林智堅不透露企業名，僅強調竹科的企業、在地的賣場或購物中心，都有提出相關的擔憂或疑慮。

站在地方政府立場，林智堅表示，辦大型活動是希望國人藉由參與提升生活品質，但疫情當前，尤其燈會是台灣最大型活動，單日人流量都是15萬到20萬人次，整體超過百萬人次，且不管從哪裡來，搭大眾運輸或是自己開車，最後那一哩路必須是接駁車，接駁車很難做到實聯制，這樣的決定絕對是防疫優先、超前部署，國人健康還是最重要。