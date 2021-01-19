快訊／部桃群聚擴大「9人染疫」！　院長651字首發聲

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

衛生福利部桃園醫院群聚感染持續擴大，今（19日）增4例確診個案，均為醫院感染事件確診「個案接觸者」，累計9名個案，指揮官陳時中隨後也宣布，今明兩天會將220名病人外移到專責病房。對此，院長徐永年稍早透過臉書，以651字發出聲明，除針對疫情引起恐慌，向各界致意，也強調院方會以最快速度將病患移出，確保病患安全。

▲衛生福利部桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

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以下為聲明全文：

各位國人同胞 您好：

衛生福利部桃園醫院作為台灣最重要的緊急應變專責醫院之一，全體醫護同仁都很榮幸能堅守崗位，善盡職責，在疫情前線替全體國人守護健康。

過去一周來，部立桃園醫院不幸有六名醫護同仁確診新冠肺炎，目前約有百名醫護及行政同仁正接受隔離。我除了對這六名守護最前線的醫護同仁致上敬意，並期待他們早日康復外，為避免院內感染擴大，院方也已經啟動一系列應變措施，關閉確診醫護同仁的活動病房，淨空樓層管制區域。目前負壓隔離病房的患者已經全數移出，其餘病患也將協助轉院，我們會用最快的速度將病患移出，以確保病患安全。

我要感謝社會各界對桃園醫院的支持、鼓勵與協助，尤其是蔡總統、賴副總統、蘇院長、阿中部長以及桃園市鄭市長等各位長官對桃園醫院的體諒與支持。這些日子以來，我知道院內醫護同仁承受的壓力非常巨大，但他們仍兢兢業業，且不畏懼新興傳染病的威脅，持續守護在第一線，因此我相信桃園醫院仍有足夠量能因應這次危機。

對於桃園市民以及全體國人同胞所造成的恐慌，我在此代表桃園醫院向各界致意。外界給予我們的批評與指教，我都虛心接受。身為以救人為己志的醫護同仁，我們沒有選擇戰場的權利，這是我們全體醫護同仁的共識。

面對新冠肺炎疫情，桃園醫院全體同仁從去年1月21日開始參與這場戰爭已一年，365天每天都有收治照護確診病人，在最高峰時期，我們甚至曾在同一天就收治了30多位確診病人，並讓他們全部都康復出院。在這樣豐富的收治的經驗中，我們很榮幸過去一年來能守護國人健康；我相信未來，桃園醫院也將持續扮演這樣的角色。

徐永年 敬啟

2021年1月19日

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