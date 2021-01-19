　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部桃群聚感染9人確診！前台大醫喊：別去那個今天開幕的店

▲▼化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蔡玟君／綜合報導

衛福部立桃園醫院群聚感染事件不斷擴大，截至今（19日）為止已有9人染疫。台大前感染科醫師現為知名部落客的林氏璧再度發文，指出案869也就是9B病房外籍看護確診讓他頭皮發麻，除提醒網友注意新確診案例的足跡外，更隱晦提醒：「不要去那個今天開幕的店！」

▲▼指揮中心將部桃6.7.9及10樓列為警戒樓層。（圖／記者林振民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心將部桃6.7.9及10樓列為警戒樓層。（圖／記者林振民攝）

林氏璧直言案869外籍看護確診「麻煩了」，因為又多一個病房，且該看護之前不在匡列中，加上外籍看護常常全院趴趴走交流，該例確診讓他頭皮發麻。

而案865在摩斯漢堡桃捷A7店工作，因為吃飯一定會脫下口罩，因此提醒曾出入相關場所的民眾，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀（發燒／呼吸道症狀或嗅味覺異常等），應確實佩戴醫用口罩並儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，返家後亦應戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

▲台灣唐吉訶德西門店開幕，現場排隊人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲林氏璧呼籲別去那個今天開幕的店。（圖／記者林敬旻攝）

最後，他直言「整個北部都該繃緊神經了！」是時候要重建口罩天網，減少群聚了。更呼籲不要去「那個今天開幕的店」並說他都打算半年後再去，因為現在人擠人在現在肯定不是好事。

【你也許還想看】

部桃已9人確診「醫護家人也染疫」　陳時中：屬於強勢變異病毒株

部桃院內感染「關鍵樓層」曝光！陳時中：這4樓是警戒樓層

快訊／「我沒有被隔離」　部桃前進指揮官王必勝「PO照曝現況」

部桃外籍看護染疫「感染源尚不明」有症狀回醫院採檢遭確診

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」　他震驚求救：和牛長這樣嗎？

再多防護也沒用！新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

永裕興18號漂流21天仍未見10船員　漁業署：計畫將永船拖回台灣

桃園醫院8天9確診！重症醫曝正確「脫口罩」方法：放桌面是大忌

雲林2021北港燈會啟燈晚會取消　燈區照常開展

快訊／台北101點燈「7句話」力挺醫護　民眾抬頭一看泛淚搶拍

部桃醫院長錄音檔曝光！　喊話醫護：「請再撐一下」

寒假到疫情升溫！教育部急發5聲明籲各校：應評估活動舉辦必要性

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」　他震驚求救：和牛長這樣嗎？

再多防護也沒用！新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

永裕興18號漂流21天仍未見10船員　漁業署：計畫將永船拖回台灣

桃園醫院8天9確診！重症醫曝正確「脫口罩」方法：放桌面是大忌

雲林2021北港燈會啟燈晚會取消　燈區照常開展

快訊／台北101點燈「7句話」力挺醫護　民眾抬頭一看泛淚搶拍

部桃醫院長錄音檔曝光！　喊話醫護：「請再撐一下」

寒假到疫情升溫！教育部急發5聲明籲各校：應評估活動舉辦必要性

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

生活熱門新聞

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應

快訊／部桃群聚擴大　化學兵下午3時進駐消毒

7歲妹住漏風屋　床擠4人垃圾當牆

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

染疫護理師家人確診！曾去桃園南門市場、桃捷A7店摩斯漢堡

部桃9人確診陳時中：屬於強勢變異病毒株

案863傳給3人一圖看院內群聚關係圖

更多熱門

相關新聞

台北101挺醫護　外牆打燈鼓勵

台北101挺醫護　外牆打燈鼓勵

桃醫爆發群聚感染，連護理人員家人都確診，防疫第一線的醫護人員感到士氣低迷，台灣地標台北101今（1／19）也表示，將於晚上6點半起，在建築物上外牆電燈打字，除感謝防疫英雄的努力之外，也為醫護人員加油，凝聚國人的感謝之意，讓全民一起努力守護台灣。

北京大興再添「1+1」 9歲童無症狀仍上學上千師生全隔離

北京大興再添「1+1」 9歲童無症狀仍上學上千師生全隔離

北京管制升級！　入境人士實行「14+7+7」健康管理措施

北京管制升級！　入境人士實行「14+7+7」健康管理措施

香港失業率6.6％　創16年新高

香港失業率6.6％　創16年新高

即／部桃群聚擴大！院長651字首發聲

即／部桃群聚擴大！院長651字首發聲

關鍵字：

林氏璧醫護染疫部桃醫護群聚感染新冠肺炎中央流行疫情指揮中心影音

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面