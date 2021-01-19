部桃群聚感染9人確診！前台大醫喊：別去那個今天開幕的店

▲化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蔡玟君／綜合報導

衛福部立桃園醫院群聚感染事件不斷擴大，截至今（19日）為止已有9人染疫。台大前感染科醫師現為知名部落客的林氏璧再度發文，指出案869也就是9B病房外籍看護確診讓他頭皮發麻，除提醒網友注意新確診案例的足跡外，更隱晦提醒：「不要去那個今天開幕的店！」

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▲指揮中心將部桃6.7.9及10樓列為警戒樓層。（圖／記者林振民攝）

林氏璧直言案869外籍看護確診「麻煩了」，因為又多一個病房，且該看護之前不在匡列中，加上外籍看護常常全院趴趴走交流，該例確診讓他頭皮發麻。

而案865在摩斯漢堡桃捷A7店工作，因為吃飯一定會脫下口罩，因此提醒曾出入相關場所的民眾，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀（發燒／呼吸道症狀或嗅味覺異常等），應確實佩戴醫用口罩並儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，返家後亦應戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

▲林氏璧呼籲別去那個今天開幕的店。（圖／記者林敬旻攝）



最後，他直言「整個北部都該繃緊神經了！」是時候要重建口罩天網，減少群聚了。更呼籲不要去「那個今天開幕的店」並說他都打算半年後再去，因為現在人擠人在現在肯定不是好事。

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