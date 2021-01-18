張子敬南下雲林　檢察長洪家原：環、檢合作遏阻環保犯罪

▲行政院環境保護署署長張子敬今日南下雲林地檢署，與雲林地檢署檢察長洪家原敘談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院環境保護署署長張子敬今日南下雲林地檢署，與雲林地檢署檢察長洪家原敘談，提到除加強環、檢雙方對打擊環保犯罪的合作量能外，並邀請中部地區各地檢主責環保犯罪偵查之主任檢察官，及工研院、環境督察總隊，同時召開「中部地區空污暨營建廢棄物非法棄置環保犯罪案件諮詢會議」。

會議中由工研院報告中部地區2021年「工業區異味污染來源調查規劃」簡報及近期執行夜間UAV紅外線拍攝工業區空污排放情形成果，更討論到如何遏止北部營建廢棄物於中部地區環保犯罪非法棄置及地檢署扣押毒性化學品類證物如何處理等議題。

▲中部地區各地檢主責環保犯罪偵查之主任檢察官，及工研院、環境督察總隊，同時召開「中部地區空污暨營建廢棄物非法棄置環保犯罪案件諮詢會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

透過行政院環境保護署署長張子直接聽取工研院及環境督察總隊之報告，併與中部地區各地檢主責環保犯罪偵查之主任檢察官充分討論，期能對空污、水污之預防及廢棄物之去化及污染預防，形成更全面性之期前政策作為。

環保署長張子敬與雲林地檢署檢察長洪家原檢均強調環、檢合作，對於遏止環境破壞行為之必要性及重要性，並重申將持續聯合打擊、遏阻環保犯罪及各種環境破壞行為，以維護民眾之環境生活品質，積極實現環境正義。

▲環保署長張子敬與雲林地檢署檢察長洪家原檢均強調環、檢合作，對於遏止環境破壞行為之必要性及重要性，並重申將持續聯合打擊、遏阻環保犯罪及各種環境破壞行為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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