雲林查緝隊破近年最大私菸廠　查扣10公噸原料可製80萬包私菸

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆年前香菸需求增加，不法業者想趁年關前大撈一筆，海巡偵防分署雲林查緝隊接獲情資，會同查緝隊、偵查隊、菸酒管理科等單位組成專案小組，報請彰檢指揮偵辦，本月13日於南投縣埔里鎮破獲私菸製造廠，並查獲菸絲、菸骨約10公噸及查扣製菸機具一批，全案將依違反「菸酒管理法」由南投縣府財政處裁處。

▲雲林查緝隊破獲設私菸工廠，當場逮獲黃姓員工等6人於工廠內作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

海巡署偵防分署雲林查緝隊接獲情資，會同臺南查緝隊、彰化查緝隊、臺中查緝隊、彰化縣警局田中分局偵查隊、臺中市政府警察局第四分局偵查隊、南投縣、彰化縣、基隆市及臺東縣政府菸酒管理科等單位共同組成專案小組，報請彰化地檢署檢察官詹雅萍指揮偵辦，於1月13日破獲藏匿於埔里鎮鯉魚路及永安路之兩處私菸製造廠。

▲雲林查緝隊破獲設私菸工廠以大量劣質菸絲製成私菸販售牟利，現場查獲菸絲、菸骨約10公噸，換算可製成香菸約80萬餘包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林查緝隊指出，負責人及黃姓員工等6名共犯以承租位於純樸村落民宅及偏僻的兩處農舍作為掩護，設私菸工廠以大量劣質菸絲製成私菸販售牟利，現場查獲菸絲、菸骨約10公噸，換算可製成香菸約80萬餘包，該私菸市值估計約新臺幣3仟萬元，另外現場扣押輸送帶機、烘乾機、切絲機等製菸機具。

雲林查緝隊表示，破獲此案是近年來少見具有規模的大型私菸製造廠，因仿造會牽扯到原廠告仿冒求償，金額很龐大，所以近幾年都改成自創品牌（俗稱白牌菸），不少跳蚤市場賣的都是沒聽過的白牌菸品牌，價格約3、40元不等。若以每包20支的合法進口紙菸為例，每包進口菸需負擔菸稅捐約57.7元，見低價販售或不知名品牌就得須多加注意。

▲雲林查緝隊破獲設私菸工廠以大量劣質菸絲製成私菸販售牟利，現場扣押輸送帶機、烘乾機、切絲機等製菸機具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林查緝隊說明，未經許可產製私菸違反《菸酒管理法》可處5萬元以上100萬元以下罰鍰，若查獲物現值超過100萬元，可處現值物1倍以上5倍以下罰鍰，最高1000萬元。雲林查緝隊呼籲，私菸菸絲品質低劣，且製作過程添加了不明成分香料，但因價格低廉，仍吸引許多國人購買施用，私製菸品氾濫已是目前社會嚴重的問題。

海巡署戮力執行「安康專案」工作，積極掃蕩私劣菸及毒品等勤務，有效遏止私劣菸荼毒人民健康，同時呼籲民眾若發現任何相關不法情事，請撥打海巡「118」免付費報案專線通報，共同維護國境安全、社會安定。

▲雲林查緝隊破獲設私菸工廠以大量劣質菸絲製成私菸販售牟利，現場扣押輸送帶機、烘乾機、切絲機等製菸機具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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