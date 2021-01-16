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雲林設「鄧麗君日」　結合幼年故居...舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴

▲歌手鄧麗君小姐 68 歲冥誕，雲林縣於 1 月 29 日舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴，以沉浸式劇場方式，結合鄧麗君幼年故居這棟歷史建築，帶來全新的藝文體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲歌手鄧麗君小姐 68 歲冥誕，雲林縣於 1 月 29 日舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴，以沉浸式劇場方式，結合鄧麗君幼年故居這棟歷史建築，帶來全新的藝文體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為紀念雲林之光享譽國際流行音樂歌手鄧麗君小姐 68 歲冥誕，雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、鄧麗君小姐的三哥鄧長富（財團法人鄧麗君文教基金會董事長）共同邀請各界及廣大歌迷朋友一同懷念雲林褒忠鄉的國際巨星、鄧麗君，文觀處更首度推出四鐵同框甜蜜蜜遊程。

雲林縣長張麗善表示，鄧麗君小姐是臺灣及亞洲地區具廣大影響力的指標性音樂 人物，而出生於褒忠鄉田洋村的鄧麗君，是雲林的驕傲和光榮，其出生地縣府全力維護保存並列為歷史建築，而鄧麗君小姐的音樂信念和甜美聲音，無論在生前生後皆陪伴及影響著許多人。

2020年雲林縣政府宣布1月29日為鄧麗君日，更特別為鄧麗君日製作文創商品，讓民眾可以透過音樂盒聆聽鄧麗君名曲，今年將在 1 月 29 日舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴，以沉浸式劇場方式，結合鄧麗君幼年故居這棟歷史建築，帶來全新的藝文體驗，展現鄧麗君小姐生平故事及舞台風華人生。

▲歌手鄧麗君小姐 68 歲冥誕，雲林縣於 1 月 29 日舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴，以沉浸式劇場方式，結合鄧麗君幼年故居這棟歷史建築，帶來全新的藝文體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府特別為鄧麗君日製作文創商品，讓民眾可以透過音樂盒聆聽鄧麗君名曲，鄧麗君小姐的三哥鄧長富與文觀處長陳璧君展示。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處陳璧君處長表示，虎尾央廣定調為 「鄧麗君IP影視音基地」，特地策劃不同的藝文體驗，植基於鄧麗君小姐的父親鄧樞曾以軍人的身分在龍巖糖廠擔任守衛職務，以及鄧麗君小姐甜美的歌聲與形象及經典名曲甜蜜蜜，本次以「甜蜜蜜」為主題，策劃流動藝術饗宴。

邀請龍岩國小、本縣傑出演藝團隊咚咚舞蹈團、彩色樂團、嘉義縣團隊看嘸舞蹈劇場以現代舞演繹鄧麗君小姐名曲，及曾在廣藝基金會製作之「何日君再來」音樂劇中，飾演富家千金「曼君」的馬來西亞 歌手-李佳歡，演唱「鄧麗君小姐經典歌曲」，規劃出生、成名、經典再現三部曲，詮釋鄧麗君小姐的故事。

在甜蜜蜜流動藝術饗宴活動外，縣府在1月3月配合虎尾糖廠製糖季共推出8梯次甜蜜蜜遊程，讓大家了解虎尾是因糖業而開啟現代化的城市，是台灣糖業的活歷史外，沿著五分車路線前往龍巖糖廠舊址，看見雲林古蹟之美，並見證過去糖業的發展，讓四鐵(高鐵、五分車、鐵馬、go share)同框。詳情資訊可至雲林縣政府文化觀光處2021雲林深度文化之旅系列查詢。

▲歌手鄧麗君小姐 68 歲冥誕，雲林縣於 1 月 29 日舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴，以沉浸式劇場方式，結合鄧麗君幼年故居這棟歷史建築，帶來全新的藝文體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲1月29日為鄧麗君日將舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴，結合鄧麗君幼年故居這棟歷史建築，展現鄧麗君小姐生平故事及舞台風華人生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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