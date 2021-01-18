雲林硬質玉米寒害損失達50公頃　已符救助標準　

▲連日低溫，易使葉片白化充實不良，影響產量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到兩波寒流襲擊，雲林口湖、四湖等沿海鄉鎮硬質玉米葉片白化充實不良，影響產量。雲林縣長張麗善、台南區農業改良場朴子分場長游添榮、農糧署中區分署雲林辦事處專員林庚蔚、農業處長吳芳銘及當地農民，前往口湖勘查，確認當地硬質玉米災損程度已達救助標準，將協助農友向中央爭取寒害補助。

雲林縣政府農業處指出，雲林縣沿海地區是硬質玉米主要產地，種植面積約650公頃，其中口湖鄉種植233公頃及水林鄉135公頃種植最多。連日低溫，易使葉片白化充實不良，影響產量，縣府農業處統計，截至本月14日，口湖鄉硬質玉米寒害面積達50公頃，減損程度達15%。

▲相關人員到口湖現勘當地硬質玉米受損情形，經農改場專業認定災損已超過20%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，今年初兩波寒流造成縣內農漁業災損頻傳，尤以沿海口湖地區硬質玉米，因寒害及土壤水分不足，導致葉面白化嚴重，影響作物生長及後續收成，特別邀集農改場游分場長及中區農糧署來到口湖現勘當地硬質玉米受損情形，經農改場專業認定災損已超過20%，透過天然災害救助標準，縣府將儘快協助農民爭取天然災害救助。

針對寒害農損部分，農業處長吳芳銘指出，縣府除密切關注各公所通報狀況，倘有作物受害並經會同相關單位確認達救助標準，即陳報中央爭取救助，更呼籲受災農戶儘速通報，縣府將積極協助農民辦理復耕復建措施。

▲今年初兩波寒流造成縣內農漁業災損頻傳，尤以沿海口湖地區硬質玉米，因寒害及土壤水分不足，導致葉面白化嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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