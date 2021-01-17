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桃園餐廳「拒醫護內用」對話紀錄曝！　店家道歉：非歧視任何人

記者張靖榕／綜合報導

桃園一名女護理師日前在臉書氣憤指控同事到餐廳吃飯，卻因身分遭店家限制「只能外帶」，引起網友廣傳熱議，店家很快也回應道歉，並表示從下周起所有顧客改為一律外帶。事情持續延燒，如今護理師和店家的對話紀錄曝光，店家表示婉拒醫護人員是「沒有選擇中的選擇，算是開店的原罪吧」，並在臉書道歉「不是要歧視任何人」。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護穿著層層防護在第一線工作，卻被店家以「安全用餐環境」為由禁止店內用餐，引起公憤。（圖／記者林敬旻攝）

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原PO貼文表示同事16日上午帶小孩到桃園某餐廳用餐，進門後卻立刻遇到店員詢問「是否從事醫療工作」。店員得知其醫護身分後便以為了其他顧客的安全，限制原PO同事只能外帶，讓原PO氣得表示「我們很危險嗎，我們是犯人還是有毒嗎？」

▲▼醫護人員在餐廳被限制「只能外帶」，網批歧視。（圖／翻攝自臉書、Google評論）

▲醫護人員氣憤PO文，店家回應表示苦衷。（圖／翻攝自臉書、Google評論）

貼文在臉書發酵後，原PO與店家的私訊對話紀錄接著曝光。針對原PO的質疑，店家回覆首先表示「醫護人員是高尚又值得敬佩的工作」，但也指出店家有責任保護一般來店消費者安全的用餐環境，才會建議來店的醫護人員改外帶並享有折扣。原PO再說店家行為「很傷人」後，對方回答「沒有選擇中的選擇...算是開店的原罪吧。對不起。」

▲▼桃園餐廳「拒醫護內用」　女護師氣炸：我們是犯人還是有毒！。（圖／翻攝自臉書）

▲原PO與店家對話紀錄曝光。（圖／翻攝自臉書）

此前原PO的貼文引發網友廣傳熱議，部分人更號召到店家的Google評論「一星洗版」，留言「歧視醫療人員」、「誠心祝福你們這輩子用不到醫護」。店家很快也在下方留言做出回應，表示店家在防疫情間做到社交距離以及基本的測量體溫，對於不論廠商、客人、員工進到店內也都要求測量體溫，「都要被問是否有咳嗽或感冒的徵兆、是否有接觸居家隔離的人，是否從事醫療工作」。店家感謝醫護人員的犧牲奉獻，但為了大家安全不得已才拒絕醫護進店用餐改為外帶，並提出折扣表達感謝。

店家也在臉書正式回應風波，「首先我們慎重的向尊敬的醫護人員道歉，我如果有冒犯你的地方請千萬原諒。」店家指出原意並非歧視任何人，但說法與做法確有缺失，「我沒有考慮到醫護人員的感情，這是我的錯。」

▲▼桃園餐廳「拒醫護內用」　女護師氣炸：我們是犯人還是有毒！。（圖／翻攝自臉書）

▲店家在臉書道歉回應。（圖／翻攝自臉書）

店家接著指出反省其初衷是要提供一個安全的用餐環境，基於此考量，「我們決定下週起對所有來客只提供外帶服務。大家一視同仁沒有差異。希望這個決定可以安撫大家被我意外傷害的心靈。再次向醫護人員道歉。請原諒我造成的誤會。」店家更表示請醫護不嫌棄到店領取手作蛋糕，讓店家聊表歉意。

不過對於店家回應仍有網友批評道歉不夠誠意，不少醫護人員也在貼文底下留言表示蛋糕並沒有辦法彌補失言，回酸「吃不起也沒資格吃」、「只能站在門口吃吧」、「吃不起的蛋糕」。對於貼文下的留言，店家目前沒有再進一步的回覆。

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