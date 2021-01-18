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北部某醫院累計4醫護確診　專家：再冒病例就可考慮封院

▲桃園市卓姓男子今年2月間前在桃園市聯新醫院看診時，卻接連對護理人員與保全辱罵，還對醫師吐口水並以腳踹等暴行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲專家表示，若該間北部醫院再出現確診病例，就可考慮封院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／採訪報導

北部醫院醫師染疫後，指揮中心第一圈匡列468名接觸者，原本第一次採檢都驗出陰性，指揮官陳時中表示是「不幸中的大幸」，16、17日卻陸續有醫護確診，外界質疑是否是醫院的分艙分流並未落實？對此，有專家解釋，現在重點不在檢討分艙分流上，目前醫院感染可能已經散開，或許要使用更為強力的手段去進行，並建議醫院這段時間進行封院規劃，屆時若再出現確診案例，就可考慮封院。

針對北部某醫院的染疫情況增加為2名護理師及2名醫師，外界紛紛檢討醫院的感控風險及分艙分流措施是否有所疏忽。但中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，分艙分流這個動作不太容易執行，且大家應該先有認知，所謂分艙分流「不是預防感染」，而是在疫情爆發後的處置方式。他說明，平時並不太適合使用分艙分流，僅能有一組醫護人員要照顧新冠病患，且不能照顧其他病例，這件事在一般情況下是很難辦到的，醫療成本無法這樣負擔。

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▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲專家解釋，若要封院，一定要先做好配套，才不會再出現先前和平醫院的狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

王任賢認為，有確診醫護的這家醫院情況可能已經相當嚴重，在有防護的狀況下，醫師都已經出現傳染，更何況醫院不可能24小時每人都隨時隨地完全的做到保護措施，因此醫院可能要使用更為強力的手段。他指出，現在的作為有點像是輕微封院，已經有醫護人員被管制，等於醫院本身已經沒有功能。

王任賢也建議，先前和平醫院的狀況是因為沒有做好配套，造成政府單位慌了手腳，但如今已經有經驗的狀況下，若再出現病例，做好配套，就可考慮進行封院。他指出，封院配套中最重要的就是「醫護同仁跟病患的安置」，因為最大的問題就在人員的運送跟安置。

王任賢強調，可以理解醫院及指揮中心的苦衷，封院這件事都還在觀察，但這段時間可先做好規劃，一旦再有病例出現就可考慮了，不需要拖到最後不行才封。

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