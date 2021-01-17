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罷王成功！　發起人七年級生唐平榮：看見公義精神　希望台灣更好

▲罷王成功！發起人唐平榮成為焦點。

▲罷王成功，發起人唐平榮成為焦點。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區市議員王浩宇罷免成功，罷王發起人唐平榮再次成為焦點，對於各界關注未來是否投入地方選舉，現任公益傳播基金會執行長唐平榮，不改初衷道：從未考慮參選，但會持續關心政治，希望台灣更好。

七年級生唐平榮服務的公益傳播基金會，每年舉辦「義行獎」，尋找見義勇為的使者，傳遞正向力量改善社會，深受各界肯定；而從一名關心社會弱勢的公益角色到挺身而出，發起罷王走向群眾，唐平榮認為，罷王成功所帶來的意義非常重大，原因是這是一場完全由公民所帶起的民主運動，從第一階段到第二階段，包括中間的群募，都是靠著公民對於政治熱情而達成目標，這才有最後的各黨各派主動力挺的結果。

▲罷王成功！發起人唐平榮成為焦點。

▲唐平榮服務的公益傳播基金會，每年舉辦「義行獎」。（圖／唐平榮提供）

至於，罷王成功最重要的意義，就是能夠讓日後的政治人物，了解到人民意志的能量，並不是選上就能夠胡搞瞎搞，真的做不好一年後人民就能提出罷免。

從創立「罷免王浩宇粉專」開始到去年6月6日開始從網路進階到實體運作，唐平榮認為，組織內的人與人的溝通，一直以來都是最重要、但也是最困難的事情，能夠一起走到最後的夥伴，都是經歷過互相信任考驗的。

唐平榮直言，在罷王團隊中，大家深知，一路走來最大的敵人都不是王浩宇，而是團隊要如何整合？幸有罷王總部執行長邱仁德里長一路堅持下來，並且適時的帶動團隊的士氣，讓這場長達8個月的仗能夠一直打到最後，看到民意的成功展現。

六都首起桃園市中壢區市議員王浩宇罷免案，16日舉行投開票，選舉人數逾32萬人的中壢人以票，罷免門檻票數為81,940票，中壢區選民以84,582票數，成功罷免王浩宇。

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