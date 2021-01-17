罷王成功如吃定心丸！　綠預言「韓國瑜選桃園」機率升高

記者蔡儀潔／綜合報導

桃園市中壢區市議員王浩宇16日罷免成功，有趣的是，他去年曾在臉書表示「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」。民進黨在地民代則指出，罷王成功將使前高雄市長韓國瑜參選桃園市長機率變高，進而牽動「群雄並起」。

▲王浩宇、韓國瑜。（圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

去年6月6日罷韓投票以93萬9090張同意票，確定罷免前高雄市長韓國瑜。隔日，臉書粉專「罷免王浩宇」粉絲數突破3.5萬人，並宣告首階任務要在半年內完成罷免連署。

對此，王浩宇6月9日下午在臉書發文提到，「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長，到時候桃園人就得自己付出代價。」不過PO文沒多久，王浩宇就火速刪文。

▼王浩宇曾推測「罷免我，韓國瑜會選桃園市長」，但不久就刪文。（資料照／翻攝王浩宇臉書）

如今王浩宇罷免案今年1月16日落幕，雖然這次的門檻是當選的5倍之多，王浩宇最終仍難逃被中壢市民罷免的命運。據《自由時報》報導，民進黨立委黃世杰認為，國民黨包含潛在市長人選都全力投入罷免王浩宇，他們本來就自認桃園很有機會，經歷這一仗一定更有可為，逐鹿桃園的人極有可能大幅增加。

他接著稱，但從罷免王浩宇的過程可以看出，這並不是對鄭文燦施政的否定，也許要評估回應罷免的策略選擇是不是有必要調整，但大家也要思考，民粹可能會讓政治人物無法做事，這樣的制度是否符合民主的理性思維。

民進黨桃園市議員楊家俍則指出，韓粉是罷王一大力量，通過後勢必讓韓粉吃下定心丸，讓韓國瑜到桃園參選的機率變高；桃園市長很可能因為罷王過關，讓藍綠群雄並起、多人競爭。

他強調，罷王過關主因是國民黨傾全黨之力動員，很難連結到鄭文燦、其他政治人物或整個黨，對鄭文燦未來毫無影響。

一名藍營基層觀察，這次表面上一名議員的罷免案，但背後代表民眾宣洩「討厭民進黨」的情緒，特別是在萊豬爭議持續延燒之際，未來可能引發「割萊委」的骨牌效應。