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「罷王團結之夜」國民黨總動員籲中壢人開第一槍「反萊豬」

記者沈繼昌、楊淑媛／桃園報導

罷免王浩宇16日舉行投開票，國民黨桃園市黨部15日晚間於中壢區中正公園舉行「罷王團結之夜」。國民黨立院黨團發動「特遣部隊」開抵會場，火力全開砲轟民進黨開放萊豬進口，王浩宇不顧中壢鄉親健康，護航萊豬，且網路履次發表言論引爭議，籲請中壢鄉親站出來，「罷王、反萊豬」展現公民力量！

▲「罷王團結之夜」國民黨中央地方動員，籲中壢人開第一槍「反萊豬」。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「罷王團結之夜」國民黨中央地方總動員，籲中壢人開第一槍「反萊豬」。（圖／記者沈繼昌攝）

現場出席包括立委魯明哲、原民立委孔文吉、不分區立委張育美、前立委陳學聖、前立委孫大千、罷王總部發起人唐平榮、執行長邱仁德、台北市議員羅智強、國民黨中壢區市議員梁為超、劉安祺、吳嘉和、葉明月…平鎮區議員黃敬平、舒翠玲等國民黨民代，都陸續到場站台。

▲「罷王團結之夜」國民黨中央地方動員，籲中壢人開第一槍「反萊豬」。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨桃園市黨部主委、議長邱奕勝呼籲中壢人站出來，罷免護航萊豬的王浩宇。（圖／記者沈繼昌攝）

罷王行動展開以來，首次公開露臉的國民黨桃園市黨部主委、議長邱奕勝指出，萊豬進口為何過去擋得住，為何蔡執政後，卻擋不住？王浩宇支持萊豬進口，不顧下一代的健康，明天罷王投票，就是展現中壢鄉親的公民權益和力量，讓蔡政府知道，人民反萊豬的力量，呼籲中壢人站出來，明天要去投票。

▲「罷王團結之夜」國民黨中央地方動員，籲中壢人開第一槍「反萊豬」。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨立院黨團發動「特遣部隊」開抵會場，籲中壢人「罷王、反萊豬」。（圖／記者沈繼昌攝）

被喻為立院女戰神的立委鄭麗文說，罷王不分黨派，尤其是罷免一個長期以來，沒品沒格的議員，拜託只有設籍中壢才可以參與罷免投票的中壢人，明天一定要去投票；國民黨團立院總召林為洲說，王浩宇原是臉書社群「我是中壢人」版主，還未擔任議員時反映地方民眾的聲音，卻因擔任議員後，為製造網路聲量，發表不負責任的言論，製造社會問題；林為洲並呼籲中壢人「罷王，反萊豬，GO！」▲「罷王團結之夜」國民黨中央地方動員，籲中壢人開第一槍「反萊豬」。（圖／記者沈繼昌攝）

▲罷王發起人唐平榮呼籲中壢人投票罷王，大家罷王成功，創造歷史。（圖／記者沈繼昌攝）

罷王發起人唐平榮也出現會場，強調罷王是由一群公民團體推動，此期間有多位國民黨中壢區的市議員服務處，協助收取連署，而這也是罷免直轄市議員第一次成案，呼籲中壢人明天去投票。

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