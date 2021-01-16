罷王成功不用辭里長了！執行長邱仁德：民意集結在正確時間點

記者沈繼昌、陳凱力、楊淑媛／桃園報導

「罷王」投票日前夕，發表罷王未過就辭中壢區信義里里長的「罷王總部」執行長邱仁德，16日下午約6點左右，由各票所開出的同意罷王票數8萬4582票數，超過選委會規定的門檻票數8萬1940票後，罷王支持者紛紛高喊「邱里長，您不用辭職了！」罷王人士並將於17日中午集合，1點出發展開車隊謝票活動。

▲邱仁德接受罷王人士歡呼！(圖／記者林敬旻攝)

▲獲悉突破罷王門檻票數，罷王粉激動擁抱邱仁德。(圖／記者林敬旻攝)

邱仁德是現任中壢區信義里里長、「罷王總部」執行長，罷王行動展開以來，帶領志工們，一步一步的通過一階、二階到進入最艱困的三階罷免投票，並在最後的一哩路，罷王成功，創造歷史。邱仁德感謝志工團隊一路上的陪伴，許多中壢市民一路上的支持，因大家給他及團隊的鼓勵和勇氣，才能夠擁有成功罷免的契機，堅持走到這個階段！



邱仁德說，過去大家對王浩宇覇凌民眾、操弄民意、造謠抹黑、製造對立等等行徑的憤怒，是沒有機會也因為害怕而沒有管道釋放，但他不相信民眾對罷免是冷漠的，更不相信民眾對如此傲慢的議員是可以繼續包容的。

邱仁德也認為，要成就一件事，需要天時、地利、人和三要素，還有民意集結在正確的時間點。不過，一場罷免直轄市議員的選舉真的不容易，罷免票數的高門檻以及在多席次的選區中，選民並不是這麼的熟悉每一位候選人，所以很難掀起熱度，致罷王過程處處艱辛，而罷王成功，相信能讓民意代表於言行方面有更多警惕！

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