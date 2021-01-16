罷王通過！　游淑慧「開心得眼眶濕了」謝謝中壢人替天行道

▲游淑慧、王浩宇。（圖／翻攝游淑慧、王浩宇臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園市議員王浩宇罷免案於5點52分通過同意罷免門檻8萬1940票，王浩宇將成為首位報復性罷免成功的例子，不少藍營人士紛紛在臉書狂賀，台北市議員游淑慧表示，開心得眼眶濕了。

國民黨立委鄭麗文表示，「向中壢人致敬，大快人心」，高思博也說，感謝各位中壢理性選民，你們作出明確的選擇，「讓不分區議員正式下台一鞠躬，相信桃園市議會的問政品質會有所提升。」大家今天可以睡個好覺了！恭喜大家，「應該有一段時間可以不用看他胡言亂語了。」

另外，游淑慧發文表示自己「開心的（得）眼眶濕了」，「謝謝中壢市民替天行道」，讓民進黨和惡質政治人物知道，「人民是會反彈的」，「人民的這票是有力量的」。

罷免王浩宇同意通過後，已經有不少網友灌爆王浩宇臉書，「賀！罷免成功」、「恭喜你高票當選中壢市民」、「恭喜當選全國不分區區民啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

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