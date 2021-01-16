罷王行動發起人投票　唐平榮：天氣好「投票率」樂觀看待

記者沈繼昌／桃園報導

罷王行動發起人唐平榮與邱仁德16日上午分別在中壢區住家附近投票所投票，唐平榮表示，今天風和日麗還出大太陽，相當適合外出投票，對於投票率可以樂觀看待；邱仁德里長肯定市府與區公所對選務規劃與防疫措施非常嚴謹，絕不會影響投票行為，呼籲在天氣放晴下，選民都能踴躍投票。

▲罷王行動發起人唐平榮16日上午陪同高齡90歲阿嬤前往投票所投票。（圖／記者沈繼昌攝）

▲選民16日上午在投票所前接受額溫測量與噴灑酒精後依序進入投票。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市議員王浩宇罷免案投票在中壢區233個投開票同步展開，罷王活動發起人唐平榮、罷王總部執行長邱仁德上午分別前往美麗宮廷投票所、信義國小投票所投票。

▲唐平榮16日上午現身投票。（圖／記者沈繼昌攝）

唐平榮上午11時30分現身中壢美麗宮廷社區投票所投票，唐平榮說，原本擔心天氣會變天，但早上看到風和日麗還出大太陽，比昨天更適合投票，相信好天氣只要一直維持到下午，今天的投票率可以樂觀看待。

▲里長邱仁德（左）與市議員梁為超（右）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱仁德是中壢信義里里長，上午10時30分到信義國小投票所投票，正巧碰上市議員梁為超，2人都呼籲中壢選民踴躍投票。

▲信義里長邱仁德（中）與市議員梁為超（右）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱仁德說，罷免投票是人民行使自己的權利，這麼好的天氣更應該站出來表達個人的意願，無論同意或不同意都出來投票 ，不要浪費了自己的權利，倘若浪費自己的權利，未來我們的權利是不是就很容易被別人漠視？

有媒體關心邱仁德跟王浩宇是親戚，會不會尷尬？邱仁德認為，選舉是大家個人意識的行使，不需要以「親戚」來模糊焦點，重點是大家可以透過投票來表達自己的態度。

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