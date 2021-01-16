王浩宇消費「許崑源墜樓」成導火線！　爭議文連發壓垮自己

▲王浩宇服務處鐵門深鎖。（圖／記者沈繼昌攝）



記者董美琪／綜合報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日被罷免通過，不過外界並不意外，除了他常常發言有爭議，另外在高雄市前議長許崑源過世時，第一時間發表不適當的言論、在萊豬議題上曾用賽德克族原住民來形容。平日監督市政也被認為「雙重標準」，可能因此累積下來，造成自己成為直轄市史上第一位被罷免的議員。

王浩宇長期惹爭議，最讓人印象深刻的是，王浩宇於前高雄市議長許崑源過世時，第一時間急著在臉書發消息「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，結果這句話反而被網友灌爆，認為相當沒有道德。

▲罷免王浩宇成功，民眾激動慶祝。（圖／記者林敬旻攝）



此後，他的言論屢屢受到爭議，去年底一篇五分熟的牛排照，寫著「這裡面有賽德克巴萊嗎？」，更被賽德克族的原住民藍委孔文吉抨擊。

另外，王浩宇曾影射時力黨工涉毒，當時他說「時代力量的黨工持有的數量是大量的毒品，因為一般來說，如果不是在販毒或者在運毒。」

即使他後來曾遭到兩顆子彈恐嚇，仍沒有獲得同情，甚至外界認為，即使他掛民進黨籍，他在藍綠人脈也是「無力」，導致罷免案過關。

▼王浩宇被罷免後首度發聲。（圖／翻攝自我是中壢人）







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