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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

▲▼台中青諮會邀集100位青年委員提供意見。（圖／台中市政府提供）

▲台中青諮會邀集100位青年委員提供意見。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市研考會接棒青年事務諮詢委員會運作，廣邀100位青年委員參加徵詢意見，成為全國最大規模的青年會議。青諮會成立至今提案數高達51件，參採率超過8成，顯示市府的重視。市長盧秀燕表示，青年的聲音就是台中進步的動力，每一個意見都寶貴！

台中市青諮會2019年由中市教育局首辦，頗受好評，市長盧秀燕同年7月宣布，研考會接棒青諮會運作。委員會議廣邀100位青年委員與會，擴大徵詢青年委員的意見，成為全國最大規模的青年會議。排定每個月以專題報告方式進行議題小組會議，提供委員更多規劃時間、提高參與度，藉由大小會議集結100位各領域的青年委員發揮創意，一起為台中市政添加創新動力，一起打造青年的城市。

▲▼台中青諮會邀集100位青年委員提供意見。（圖／台中市政府提供）

▲▼青諮會委員提出51件提案，市府參採率高達8成。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中青諮會邀集100位青年委員提供意見。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中青諮會邀集100位青年委員提供意見。（圖／台中市政府提供）

研考會主委吳皇昇表示，青諮會擴大並提供青年政策參與的管道，讓青年皆可以充份表達想法，經過與市府溝通、交流並取得共識讓政策更到位，青諮會成立以來提案數共計51件，參採率達84%，可見市府對青年聲音的重視。

研考會說，台中青年委員發揮所長，關心議題跨多方領域，例如有青年委員提出單側聽損學生在校學習狀況，獲教育局回應將修訂高中以下身心障礙學生就讀普通班教學原則及輔導辦法，明訂未持有各主管機關核發有效鑑定證明之身心障礙學生相關受教權益；另有委員在新冠肺炎防疫期間，提出學校實施遠距線上教學時，應確保弱勢學生學習資源，亦對長照、公托公幼、青年創業、社會住宅及智慧交通等政策，提供創新、活力的想法與建議。

吳皇昇說，研考會2020年底架設台中青諮會網站，亦是青年委員認為青諮會角色應明確，提議建立對外宣傳平台，讓外界了解青諮會運作、會議記錄及提案內容等過程，進而達到青年議題被關注的政策效果。

市長盧秀燕表示，對市政府來說，每一個意見都相當寶貴，感謝台中青年事務諮詢委員會的所有委員，發揮熱忱與創意，對台中的市政提出建言，青年的聲音，就是台中進步的動力，讓台中、我們的家，越來越進步！（詳見影片 https://youtu.be/ekiku0PawQs ）。

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