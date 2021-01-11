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不只路平！　盧秀燕上任2年「燙平」246公里主幹道

▲▼盧秀燕上任2年燙平逾246公里，上午逐一向相關人員獻上玫瑰花，感謝他們能台中更好行。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕上任2年燙平逾246公里，上午逐一向相關人員獻上玫瑰花，感謝他們能台中更好行。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來積極推動道路燙平專案，在市府及施工團隊努力下，燙平主幹道已達568條、約246公里，建設局11日邀請日夜守護道路的施工人員及家屬出席見證，盧逐一致贈玫瑰花束，向燙平英雄致敬，感謝他們辛勞付出，讓台中更好行。

▲▼盧秀燕上任2年燙平逾246公里，上午逐一向相關人員獻上玫瑰花，感謝他們能台中更好行。（圖／記者鄧木卿攝）

「謝謝，台中有您真好！」盧秀燕表示，道路建設仰賴第一線的各區隊長、施工團隊、管線單位，不分晝夜、寒流、酷暑辛勞付出，目前已燙平主幹道超過500條、巷道超過300條，市府將持續秉持高效率、高品質加速進行，目標每年燙平超過100公里。

▲▼盧秀燕上任2年燙平逾246公里，上午逐一向相關人員獻上玫瑰花，感謝他們能台中更好行。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕率建設局團隊感謝相關人員。

盧秀燕指出，市府及施工團隊每天上大夜班、摸黑工作，2019年道路考評成績還榮獲營建署直轄市組別「優等」佳績肯定，她也細數建設局2年來多項建設，包括中央公園開幕、打通大智路、推動美樂地計畫、興建超過1000座公園等，值得喝采，也期許更加努力，回報市民支持。

▲▼盧秀燕上任2年燙平逾246公里，上午逐一向相關人員獻上玫瑰花，感謝他們能台中更好行。（圖／記者鄧木卿攝）

建設局長陳大田說明，燙平道路目前已達568條，長度約246公里，每次施工前，會提前要求進行孔蓋下地、老舊管線汰換、管線協調、排水溝蓋設置齊平等，有助提升道路平整、減少重複開挖；同時，納入循環經濟觀念，推廣12米以下道路面層、底層及12米以上道路底層使用再生瀝青，降低道路工程對環境所造成的衝擊，落實環保理念。

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