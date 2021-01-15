無人機「吸毒氣」開罰黑心廠千萬　檢起訴2人再追繳1.1億空污費

▲梧棲大華上膠廠排毒廢氣，環保局透過高科技儀器檢測確認。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢調警環追查梧棲區大華上膠廠疑似排放有毒廢氣，經透過無人機採樣確認揮發性有機物嚴重超標，開罰1070萬，另追繳大華5年空氣污染防治費1億1106萬餘元。台中地檢署偵結，將羅姓負責人、王姓會計依《空氣污染防制法》、詐欺罪嫌提起公訴。

環保署環境督察總隊中區督察大隊日前獲報，梧棲區製作PU皮的大華上膠廠疑似排放有毒廢氣。經透過「台中地區檢警環林查緝國土犯罪聯合小組」平台，報請台中地檢署檢察官周佩瑩，指揮調查局航業調查處台中站、保安警察第七總隊第三大隊第二中隊成立專案小組偵辦。

▲環保局人員透過空拍機檢測。（圖／記者李忠憲翻攝）

中區督察大隊與台中市環保局深度稽查，運用高科技儀器及使用空氣監測物聯網系統，去年6月行動當日，以無人機搭載採樣管線，克服人員無法靠近不明管道排放口進行採樣的限制，經抽取廢氣至火焰離子偵測器進行量測，發現揮發性有機物濃度高達5911ppm，明顯高於周界濃度。

專案小組發現，大華公司違法繞流排放未經處理之含「甲苯」之揮發性有機物廢氣。經比對結果，發現該公司申報揮發性有機物原物料有涉嫌短報情形，2020年6月間，查獲梧棲大華公司涉嫌繞流排放甲苯等揮發性有機污染物，環保局立刻開罰1070萬元。

中檢表示，大華公司另從2015年開始，未依實際原物料使用量申報空氣污染防制費，竟長期短報製程所使用之醋酸乙脂、丁酮、甲苯、PU、壓克力樹脂及其他含揮發性有機物之原物料量，每季短報比例高達88至100%。經核算大華詐得短繳空氣污染防制費之不法利益共5605萬餘元。

▲專案小組到工廠檢查。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢察官為了防止被告脫產，2020年12月15日向台中地方法院聲請扣押價值約6000多萬元的大華公司廠房土地。環保局另依空氣污染防制法第75條規定，向大華追繳5年內空氣污染防制費1億1106萬餘元。

全案偵結，55歲羅姓負責人、56歲王姓會計2人涉嫌違反《空氣污染防制法》申報不實、《刑法》第339條第2項詐欺得利等罪嫌，遭檢方提起公訴。

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