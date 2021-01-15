「照顧農民不分縣市」　盧秀燕發起認購台東鳳梨釋迦3萬斤

▲盧秀燕力挺農民，發起認購台東鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴到場感謝。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台東鳳梨釋迦受新冠肺炎疫情影響外銷通路，台中市長盧秀燕秉持「照顧農民挺經濟不分縣市」，邀市府各局處、農會認購，至今已認購超過3萬斤，並持續追加中。台東縣長饒慶鈴15日特別造訪，她表示，感謝盧市長大力支持台東農產，也讓台中市民可以品嘗台東鳳梨釋迦好滋味。

台中市長盧秀燕表示，台東鳳梨釋迦外銷受新冠肺炎疫情影響，農民面臨辛苦挑戰，但照顧農民經濟不分縣市，她一接到電話饒縣長電話，就決定「一定要幫忙把台東鳳梨釋迦銷出去！」且台東鳳梨釋迦品質優良，台東縣府以優惠價格促銷，市府各局處、農會迴響相當熱烈。

▲▼盧秀燕認為挺農民挺經濟部分縣市。（圖／台中市政府提供）

她在記者會中也拿起釋迦放在臉側並說，台東鳳梨釋迦個頭碩大，「跟臉一樣大」，在家通常會以切片方式，或用湯匙挖著吃，不僅方便且更能品嘗釋迦的美味；此外，她也提醒市民，吃釋迦之前要先確認軟硬適中，因為熟成後的釋迦風味更佳、更好吃。

台東縣長饒慶鈴表示，台東釋迦分為「大目釋迦」及專門外銷的「鳳梨釋迦」，鳳梨釋迦經改良後口感香甜，也因耐封裝而適合外銷，但受新冠肺炎疫情影響，縣府於年初盤點時發覺，需要多向國內市場推薦鳳梨釋迦，因此她撥了通電話給盧市長，希望中市府能認購3千斤。

▲▼認購的3萬斤鳳梨釋迦，送抵台中市政府。（圖／台中市政府提供）

她也說，沒想到才過幾天，縣府不僅陸續收到中市府的訂單，且數量仍持續增加，真的讓她「嚇一跳！」。饒縣長強調，台東仰賴釋迦維生的農民超過3萬人，感謝盧市長大力支持台東農產，釋迦產銷順利將對台東經濟有很大幫助。

中市經發局表示，鳳梨釋迦含有豐富的維生素及礦物質，其中維生素C的含量更是芭樂的8倍，過去以外銷為主，年產值近50億元。去年起台東縣政府開始向台灣民眾推廣鳳梨釋迦，加上新冠肺炎疫情影響外銷通路，今年除積極向國內其他縣市推廣，也特別推出由產地直送到家服務，讓國人也能品嘗到台東在地酸甜好滋味。相關購買資訊請洽台東農產公司(089)328088，或透過台灣好農電話洽詢(02)8780-3000及官網( https://www.wonderfulfood.com.tw/Client/index.aspx )下單。

今日活動除盧市長、饒縣長，中市府經發局長張峯源、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、中市府農業局長蔡精強、新聞局長黃國瑋、運動局長李昱叡以及台東縣政府農業處長許家豪、台東縣工商發展投資策進會總幹事楊珍琪、組長吳漢俊、縣長室秘書洪國欽等人也到場共挺農民，台中成棒隊台東球員也特別到場挺原鄉農產。

楊謹華代言

【更多新聞】

►台中槍手狂轟當鋪62槍動機曝 2年前遭打斷手腳！仇家獲輕判沒賠償

►轟當鋪62槍狂男前科滿滿 恐嚇「林志玲師妹」1300萬贖回性愛片

►台中雞肉飯「為了1張椅子」開打！ 短裙女抄板凳KO黑衣女