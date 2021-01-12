1723間防疫旅館已滿！中市旅宿業優惠家屬入住　每晚最低800

▲盧秀燕表示，市府攜手旅宿業者優惠居家檢疫者家屬安心入住。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央自1月15日起加強國人入境防疫，台中市政府準備的1723間居家檢疫替代所漸趨飽和，市府攜手40間旅宿業者提供給居家檢疫者的家屬超值住宿優惠，市長盧秀燕12日表示，旅宿業者提供的住宿優惠適用全國民眾，呼籲自家留給返國家人居家檢疫使用，家屬外出住旅館。

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盧秀燕指出，市府去年3月起陸續成立居家檢疫替代所，僅收住居家檢疫者，不收住一般遊客，目前有28家旅館，提供1723間居住能量，因應春節返鄉人潮，替代所能量漸趨飽和，因此結合旅宿業者提供給居家檢疫者家屬入住，並且加碼推出超值「住宿優惠」，且適用全國民眾。

觀旅局長林筱淇表示，市府與市民共同防疫，希望減輕居家檢疫者家戶負擔，凡是居家檢疫及隔離者的二親等內血親或姻親家屬，連續14天入住同一家台中市合法旅宿業，每戶補助最高5000元，住宿結束次日起，向居家隔離或居家檢疫通知書所載之隔離地址當地區公所提出申請補貼。

觀旅局表示，即日起至6月底止扣除農曆春節連假，已有知名連鎖五星級飯店推出居家檢疫者家屬連續入住4晚以上，最低每晚每房2000元，另有飯店更推出連續住滿14天，每人每晚平均最低800元等優惠，讓家屬輕鬆住也減輕負擔。

台中市觀光旅館公會理事長廖國宏、台中市旅館公會理事長鄭生昌、台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖、台中市民宿協會理事長陸冠全都表示，中市旅宿公協會響應市府將自宅留給居家檢疫者、居家檢疫者家屬入住合法旅宿的補助政策，並配合提出超值優惠措施，目前已超過40家響應，還會陸續增加。

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