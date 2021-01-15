防疫當前！中市天津年貨大街自主停辦　商圈若續辦需送審防疫計畫

▲盧秀燕出席「女力首長聯盟 挺農民拚經濟」記者會時，接受媒體訪問。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

國際疫情嚴峻，台中市長盧秀燕15日針對年貨大街是否要停辦，她表示，防疫不分中央、地方，台中市全力遵守相關規範及中央防疫秋冬專案。目前天津年貨大街已自主停辦，其他商圈如續辦，需送審防疫計畫，也將密切掌握疫情變化，隨時滾動調整。

台中市長盧秀燕今天上午出席「女力首長聯盟 挺農民拚經濟」記者會，會後有媒體問到，新北市宣布停辦官方年貨大街，台中是否跟進？另對中央現行公布疫調足跡作法，是否有其他建議？

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，防疫不分中央、地方，台中配合衛生福利部指揮，全力遵守相關規範，配合中央防疫秋冬專案，台中先前即已宣布即便續辦年貨大街也不開放試吃，後續也將密切掌握疫情變化隨時滾動調整。她也說，台灣不大，防疫整備工作中央地方一心，台中市政府與中央防疫的態度是一致。

中市府表示，台中年貨大街為民間商圈經營，其中天津商圈已自主停辦，其餘業者若要續辦，必須遞交防疫計畫書送市府審核，業者須落實各項防疫措施，提醒民眾務必全程佩戴口罩；台中市政府強調，台中防疫工作均遵照中央流行疫情指揮中心規範，並因應疫情隨時滾動調整，市府將密切掌握疫情變化，疫情如嚴峻該停辦就停辦。

楊謹華代言

【更多新聞】

►台中槍手狂轟當鋪62槍動機曝 2年前遭打斷手腳！仇家獲輕判沒賠償

►轟當鋪62槍狂男前科滿滿 恐嚇「林志玲師妹」1300萬贖回性愛片

►消防正妹找乾爹！「原創猛男」哀嘆：跨年刺骨找乾媽沒人理