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環團永續環境施政評比　台中改善空污成績獲5A全國第一

▲▼台中改善空污的成績，獲環團永續環境施政評比5A全國第一。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府在改善空污和推動綠能的成績，獲環團評比5A全國第一。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣環境保護聯盟針對全國22個縣市進行「2019永續環境施政」評比，11日公布結果，台中市在「能源轉型及氣候變遷」、「公害防制及公共設施」、「國土規劃及生態保育」、「環境管理」及「整體綜合評比」5項指標，全獲A級優良，與台北市、新北市並列全國第一，顯示在市長盧秀燕與市府團隊的努力下，台中環境改善獲得肯定。

▲▼台中改善空污的成績，獲環團永續環境施政評比5A全國第一。（圖／台中市政府提供）

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環保局長陳宏益表示，台中多項指標在2018年原本是B級，2019年進步為A級，環保聯盟特別肯定台中推動再生能源的作為，包括能源轉型及綠能發展，朝減少空污、穩定供電、保護環境等目標持續努力，此次評比全A級是對台中莫大的鼓勵。

陳強調，盧秀燕市長上任後推行「藍天白雲行動計畫」，啟動24項策略、對症下藥解決空污，全力發展綠能，打造宜居台中，讓台中市PM2.5平均排放濃度，從2018年18.8微克，降至2019年17.7微克，2020年再降至15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，市府將持續努力改善空污，提供市民良好環境品質。

環保局指出，該聯盟評比已邁入第5年，這次有3個縣市達5A等級，分別是台中、台北及新北，市府將持續推動環境改善工作，除要求大型固定污染源減煤減排外，也推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠排污、加強跨縣市空污治理等，以環保永續為目標，朝「富市台中、新好生活」邁進。

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