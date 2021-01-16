▲零接觸經濟！好釋帶回迦，新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台東釋迦傳統銷售通路因新冠肺炎疫情受阻，為一齊力撐小農度過銷售難關，新北市政府與台東縣政府聯名合作，15日於新北市政府舉辦「零接觸經濟 好釋帶回迦」記者會，宣布第二波台東釋迦宅配訂購優惠活動，讓好「釋」直送新北「迦」。新北市長侯友宜及台東縣長饒慶鈴，攜手推薦臺東縣農友的美味釋迦，並以新形態零接觸的銷售通路，讓市民一甩疫情陰霾，在家也能品嚐臺東限定的甜蜜好滋味。

侯友宜表示，能品嚐臺東釋迦的美味，市府特別與台東縣合作，配合新型態安全生活模式，打造零接觸經濟，將前次熱銷新北的釋迦，藉電商平台及宅配的方式，在家輕鬆點就能把好「釋」帶回「迦」，也讓傳統通路因疫情受阻的台東小農，打開新形態銷售管道，降低疫情衝擊。感謝新北市農會及新北果菜公司的大力支持，現場分別加碼認購1萬台斤及2萬台斤的鳳梨釋迦，支持最優質的台灣農產品。

▲台東「鳳梨釋迦」。

台東縣長饒慶鈴表示，非常感謝前次新北市民的大力支持，先前在新北耶誕城展售，並透過新北市農會及新北果菜公司等通路平台協助，出貨已達1萬餘斤的好成績，為全台銷售冠軍。本次帶來的鳳梨釋迦，不僅籽粒稀少，甜度高達26度，口感甜酸又綿密，還帶有淡雅的鳳梨香氣，且富含維生素C、維生素B2及膳食纖維，外加台東縣得天獨厚的氣候條件，有縱谷阻擋東北季風，更有太平洋黑潮保溫加濕，孕育出具有外銷國際的高品質釋迦。

台東縣農產股份有限公司總經理吳柏成表示，為感謝新北市民先前的踴躍支持，特別推出一箱6公斤裝，約8～10顆的A級鳳梨釋迦，每箱只要600元（含宅配到家費用）優惠活動，詳洽訂購專線：089-328088，邀請大家手刀搶購。主打1箱3公斤裝鳳梨釋迦加一元多一箱的好康優惠，而相關訂購資訊亦可至「新北市稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。

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