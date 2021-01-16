　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

零接觸經濟！好釋帶回迦　新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」

▲零接觸經濟！好釋帶回迦 新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」。（圖／新北市農業局提供）

▲零接觸經濟！好釋帶回迦，新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台東釋迦傳統銷售通路因新冠肺炎疫情受阻，為一齊力撐小農度過銷售難關，新北市政府與台東縣政府聯名合作，15日於新北市政府舉辦「零接觸經濟 好釋帶回迦」記者會，宣布第二波台東釋迦宅配訂購優惠活動，讓好「釋」直送新北「迦」。新北市長侯友宜及台東縣長饒慶鈴，攜手推薦臺東縣農友的美味釋迦，並以新形態零接觸的銷售通路，讓市民一甩疫情陰霾，在家也能品嚐臺東限定的甜蜜好滋味。

侯友宜表示，能品嚐臺東釋迦的美味，市府特別與台東縣合作，配合新型態安全生活模式，打造零接觸經濟，將前次熱銷新北的釋迦，藉電商平台及宅配的方式，在家輕鬆點就能把好「釋」帶回「迦」，也讓傳統通路因疫情受阻的台東小農，打開新形態銷售管道，降低疫情衝擊。感謝新北市農會及新北果菜公司的大力支持，現場分別加碼認購1萬台斤及2萬台斤的鳳梨釋迦，支持最優質的台灣農產品。

▲零接觸經濟！好釋帶回迦 新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」。（圖／新北市農業局提供）

▲台東「鳳梨釋迦」。

台東縣長饒慶鈴表示，非常感謝前次新北市民的大力支持，先前在新北耶誕城展售，並透過新北市農會及新北果菜公司等通路平台協助，出貨已達1萬餘斤的好成績，為全台銷售冠軍。本次帶來的鳳梨釋迦，不僅籽粒稀少，甜度高達26度，口感甜酸又綿密，還帶有淡雅的鳳梨香氣，且富含維生素C、維生素B2及膳食纖維，外加台東縣得天獨厚的氣候條件，有縱谷阻擋東北季風，更有太平洋黑潮保溫加濕，孕育出具有外銷國際的高品質釋迦。

台東縣農產股份有限公司總經理吳柏成表示，為感謝新北市民先前的踴躍支持，特別推出一箱6公斤裝，約8～10顆的A級鳳梨釋迦，每箱只要600元（含宅配到家費用）優惠活動，詳洽訂購專線：089-328088，邀請大家手刀搶購。主打1箱3公斤裝鳳梨釋迦加一元多一箱的好康優惠，而相關訂購資訊亦可至「新北市稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
10種意想不到的癌症症狀　皮膚癢、耳朵痛也要注意
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

台南安平區路標錯誤店家困擾　李啟維：影響安平在地觀光

後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場　原民歌手戴曉君獻唱

生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

零接觸經濟！好釋帶回迦　新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」

中央警察大學新任校長陳檡文就職　徐國勇：培養治安人才責任重

來去眷村民宿住一晚　歷史建築馬祖新村隱園民宿揭牌

「罷王團結之夜」國民黨總動員籲中壢人開第一槍「反萊豬」

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

台南安平區路標錯誤店家困擾　李啟維：影響安平在地觀光

後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場　原民歌手戴曉君獻唱

生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

零接觸經濟！好釋帶回迦　新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」

中央警察大學新任校長陳檡文就職　徐國勇：培養治安人才責任重

來去眷村民宿住一晚　歷史建築馬祖新村隱園民宿揭牌

「罷王團結之夜」國民黨總動員籲中壢人開第一槍「反萊豬」

郭靜首登《飢餓》挑戰人體蜈蚣走吊橋　崩潰累爆大喊：絕望

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

《再見王子》棉花糖宣布回歸！　休7年「突發4關鍵字」粉絲爆雞皮

川普爆反擊「挺彈劾」10名背叛者！急召顧問密會　搶救黨內聲勢

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

塞爾提克1周沒出賽大勝魔術27分　布朗21分領團隊6人上雙　

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓效益120億日圓瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

地方熱門新聞

全台最矮！嘉義布袋景山高11米

罷王團結之夜　國民黨：罷王、反萊豬

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

歷史建築　馬祖新村隱園民宿揭牌

獨居翁服農藥輕生　佳佐警即刻救援阻憾事

小英總統前往台南仁德明直宮參拜祈福

寒流強襲！桃園水池「免費送魚」限自帶魚網撈

小英總統與黃偉哲體驗台南竹溪水岸風情

新北農路「路殺工程」　近九成動物遠離死亡

台南安平區路標錯誤店家困擾

忙招呼客人　「柑仔店」頭家忘了廚房在「炸油」

罷王投票：3種人不能投

友人臉書發現自殺訊息報警即刻救援

墾丁《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

更多熱門

相關新聞

新北男遭挖土機鏟中斷2截慘死！他見無頭男屍嚇壞

新北男遭挖土機鏟中斷2截慘死！他見無頭男屍嚇壞

新北市一處土石方臨時堆置場2018年發生死亡事件！一名林姓男子不顧勸阻闖入堆置場撿拾廢鋼筋，因視線死角關係，當場遭挖土機鏟中「頭頸分離」慘死，砂石車司機見到林男軀體噴出鮮血，這才知道鏟到人了。事後法院將堆置場負責人李男判刑4月得易科罰金，李男不服結果決定上訴，日前二審判決出爐！

關島返台檢疫男猝死　妹：他有20年糖尿病史

關島返台檢疫男猝死　妹：他有20年糖尿病史

盧秀燕發起認購台東鳳梨釋迦3萬斤

盧秀燕發起認購台東鳳梨釋迦3萬斤

居家檢疫新制今上路　新北逾百人搶防疫旅館！緊急擴充610間

居家檢疫新制今上路　新北逾百人搶防疫旅館！緊急擴充610間

社會局：樂華億萬富翁「藏19kg腦麻兒不就醫」緊急破門安置

社會局：樂華億萬富翁「藏19kg腦麻兒不就醫」緊急破門安置

關鍵字：

新北台東釋迦

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面