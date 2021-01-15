撿鋼筋遭挖土機「鏟中肩頸」！新北男斷2截慘死…他見無頭男屍嚇壞

▲新北林男闖入堆置場撿拾廢鋼筋，遭挖土機鏟中頭頸分離慘死，堆置場負責人遭判刑。（示意圖／123rf，非本案挖土機）

記者戴若涵／台北報導

新北市一處土石方臨時堆置場2018年發生死亡事件！一名林姓男子不顧勸阻闖入堆置場撿拾廢鋼筋，因視線死角關係，當場遭挖土機鏟中「頭頸分離」慘死，砂石車司機見到林男軀體噴出鮮血，這才知道鏟到人了。事後法院將堆置場負責人李男判刑4月，得易科罰金，李男不服結果決定上訴，日前二審判決出爐！

判決指出，擔任一間環保工程公司負責人的58歲李姓男子，在新北市租下一處土地用來停放砂石車、挖土機，並將其中一個角落闢作為土石方臨時堆置場，用來堆放砂石，再聘請人員操作挖土機將砂石攪拌、篩選、分類後，鏟到砂石車車斗內，運送至工地使用。

2018年2月9日中午12時15分許，一名林姓男子不顧他人制止、驅趕，偷偷前往堆置場撿拾廢鋼筋、資源回收物，因視線死角遭正在操作挖土機的26歲周姓員工鏟中右肩頸處，人當場遭挖土機鏟斗提起，瞬間頭頸分離慘死，軀幹掉入砂石車車斗內，頭顱則留在挖土機鏟斗內。事發時砂石車陳姓駕駛恰巧站在砂石車附近觀看土石裝填情形，驚見林男的軀幹噴出血跡，這才發現鏟到人了。

▲砂石車司機站在附近觀看土石裝填情形，才驚見周男鏟到人了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

新北地方法院審理過後，認為李男身為實際管理人，卻沒有針對大型機具運作場所加設圍籬、護欄、警示及安全隔離措施，來避免視線死角造成的危害，或確保機具操作半徑內之人員淨空，依過失致死罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，至於操作挖土機的周男則是無罪。

李姓負責人不服判決結果上訴喊冤，指稱既然司機無法預見被害人進入挖土機的視線死角，為何課雇主對危險源較重的監督義務？法律上又有什麼規定需要設置圍籬等防護措施？若是如此，為什麼不直接規範類似的商業行為應該負擔的義務，且他案發時不在現場，又如何有客觀注意義務。

高等法院指出，李男經營的並不是單純的砂石處理場，該場域既然有砂石，又有混雜金屬營建廢棄土，更有大型機具在內施做，如果沒有相當的阻隔、圍欄，他人進入將有身體傷害的風險，更何況現場有易於撿取變賣的廢金屬，有遭人侵入的可能，風險高於一般只有處置純砂石的場所。

另外，李男自承曾多次驅趕林男，明顯可以預見情況，卻疏未注意設立相當的屏障，法院認定他確實有過失，將他的上訴駁回，至於周姓員工則是無罪確定，全案仍可上訴。

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