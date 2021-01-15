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樂華億萬地主腦麻兒「8度蓋薄被、骨瘦如柴不就醫」　社會局破門安置

▲張錦麗說明，男童居住環境相當惡劣，堆滿了雜物 專案小組人員幾乎是用爬的進去。（圖／社會局提供）

▲張錦麗說明，男童居住環境相當惡劣，堆滿了雜物，專案小組人員幾乎是用爬的進去。（圖／社會局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市永和區樂華一名大地主，擁上億財產，但其11歲的腦麻獨子竟然僅19公斤，從未就醫、就學。對此，新北市社會局於12日找到男童住家，破門而入發現男童在寒流下僅蓋著薄被，窩在沙發上，社工緊急將他帶走安置。

社會局長張錦麗表示，專案關懷小組12日晚間破門進入男童家中，發現男童窩在沙發上，在8度寒流下只蓋薄被，住家環境臟亂不堪，屋內漆黑且出入口遭雜物堆積阻礙，小組評估男童未獲適當照顧，嚴重影響身心發展和生活權益，因此立即予以保護安置。

男童父親雖向法院聲請提審，但已於14日遭法院駁回，法官認為新北市政府緊急安置於法有據，駁回男童父親的聲請。市府為保障兒童身心健全發展及受教權益，保護安置是最不得已的做法，後續社工仍會持續與家長溝通，共同努力，讓男童未來能在適當的環境中成長，並接受適當教育。

張錦麗表示，因男童3歲後就未有健保的就醫紀錄，且未入學，為了男童的身心發展以及受教權益，市府透過高風險整合型安全網，跨局處查找行方不明兒少關懷行動專案小組，甚至協請檢警協助，終於12日晚間找到男童，已經做妥善緊急安置，市府仍會努力尋求與家長合作，以男童的最佳利益為考量。

張錦麗表示，男童因父母離異，由父親監護撫養，但父親以保護為由，幾乎讓男童過著與外界隔絕的生活，男童逾入學年齡卻未入學，市府強迫入學委員會多次送通知單，但遭拒收，在一次確實送達後，父親卻又將男童戶籍遷往屏東，蓄意躲避教育單位的追蹤，剝奪男童的受教權。

張錦麗說，專案關懷小組由副市長謝政達主持，積極進行資料比對，並整合社政、教育、警政、消防、衛政、民政等，鍥而不捨追查，終獲男童行蹤，發現男童身形瘦小，僅有12顆牙齒，疑似因與外界隔絕，而有身心發展遲緩現象。因此以違反兒少權法及強迫入學條例，妨害兒童受教等權利，協請地檢署協助偵辦。

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