疫情停辦！冬山鄉圍爐迎春餐會　改發2800元禮金回饋弱勢

▲▼冬山鄉圍爐迎春餐會因疫情停辦，改以每戶2800元春節禮金回饋弱勢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉原定於農曆新春年前，辦理圍爐迎春餐會，因避免群聚用餐而停辦，鄉公所改以每戶2800元春節禮金，回饋鄉內81戶弱勢。

冬山鄉長林峻輔表示，鄉公所為照顧鄉內獨居長者及經濟弱勢家戶，原定於農曆新春年前辦理圍爐迎春餐會，惟因受到新冠肺炎（COVID—19）疫情影響，遵照中央流行疫情指揮中心頒定之公眾集會因應指引，考量餐會係以桌菜用餐之形式，長時間且近距離接觸，風險程度較高，囿於健康因素及避免群聚用餐，因故暫停辦理。

雖因疫情取消餐會，公所仍堅守照顧鄉民之心，將原定辦理餐會之經費，以春節禮金之方式回饋弱勢家戶，使關懷對象倍感溫馨，維護健康也將資源送到位！經統計目前鄉內獨居老人計有60人，低收入戶第一款、第二款計有21戶，每戶發給春節禮金1,800元，共計發放新臺幣145,800元。而財團法人仕招社會福利慈善事業基金會則是再加碼，發給每戶1000元禮金。

鄉公所指出，我國現已步入高齡化社會，諸多長輩獨自居住，缺乏晚輩照顧及經濟能力者提供協助，另因疫情影響，許多從事臨時性工作的經濟弱勢家庭面臨薪資大幅度減少而難以謀生，均需要社會大眾的尊重與關懷。所以，除鄉公所頒贈之春節禮金之外，亦積極媒合民間善心人士及單位共襄盛舉，包含：財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、宜蘭縣弘德愛心協會、冬山國際獅子會、力富得股份有限公司、游錦城君等，多方單位分別贊助禮金、白米、麵食、餅乾、愛心傘等物資。

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