獨／不妙！船上10人失聯13天「永裕興18號」　友船衝過大浪碰巨響竟無船員探頭

▲命懸一線！失聯13天「永裕興18號」，被靠近救援的友船證實船上10人不見蹤影。（圖／「連鴻 67號」提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

船上10人的宜蘭蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，在中途島海域失聯至今13天，好不容易友船「連鴻 67號」冒翻船之險，衝過層層颱風天大浪，於11日約上午10時抵達「永」船旁，並不顧自身安全以船頭碰撞「永」船船尾，來發出巨大聲響，試圖讓「永」船上人員出來，但皆無人回應。

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，船上有台籍船長及另9名外籍移工船員，船是去年（2020）12月30日時傳出失聯，美方飛機是2日在中途島東北方606海浬處找到「永」船，但船體有破損情形，船長室被海浪打破，導致通訊全斷，且救生艇不見，研判不是被大浪打掉，就是船員們緊急搭救生艇求生。

11日傳出最新消息，友船的「連鴻67號」11日約上午10時抵達「永」船最新位置，「連」船船長向漁業署表示，「連」船有繞巡「永」船四周拍照，沒有看到救生艇，認為船上人員有可能搭救生艇離開，「連」船船員並於甲板上嘗試呼喊「永」船船上船員多次，亦以自身船頭碰撞「永」船船尾發出巨大聲響，試圖讓「永」船上人員出來，皆無人回應。

「連」船並派船員在「永」船欄杆邊吊AIS回報器（LHC26；機碼為：119030507），讓10浬內漁船及飛機皆能接收，回報器電力可以維持3至4天。因當地海況不佳，「連」船已南下避大風浪。

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