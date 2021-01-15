香港去年旅客暴跌93.6%　疫情後幾乎掛零

▲疫情重挫香港觀光。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，香港旅遊發展局15日公布數據顯示，2020年訪港旅客數為357萬人次，年減93.6%，尤其去年2月疫情爆發後，真實旅客跌至近乎零。展望未來，在本土新冠肺炎疫情復發、國際情勢嚴峻下，港府指稱將制定新的策略，待好轉後重新迎接遊客。

香港旅發局表示，2020年的訪港旅客，主要集中在1月，隨香港以至全球2月起陸續爆發新冠疫情，香港3月中禁制海外旅客，加上防疫措施，旅客來港原因多僅剩下探親或其他必要，真實旅客近乎零。

▲香港第四波新冠疫情復發持續多月，仍未消退。（圖／路透社）

對此，香港旅發局主席彭耀佳坦言，旅遊業經歷了艱難的一年，面對挑戰，旅發局將因應疫情變化及新常態的出現，制訂新的策略；2021年，香港旅發局稱已做好部署，進一步加強與業界合作，共同開發新的產品及行程，並提升香港服務水平，以好客形象迎接旅客。

據央視報導，由於新冠肺炎疫情持續，香港特區政府15日公告稱，取消2021年農曆新年煙花匯演及元宵彩燈會。

在此之前，香港曾於去年11月，力推與新加坡的「旅遊泡泡」，便利兩地觀光客來往，助產業復甦，但原定22日啟動的計畫，由於香港爆發第四波疫情，在前一天的11月22日喊卡。

香港衛生署14日通報，截至當日凌晨零時，全香港新增29例新冠肺炎確診病例，其中26例為本地感染，13例感染源不明。另有超過30人初步檢測呈陽性，正等待複檢，香港至今累計確診病例達9414例。

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