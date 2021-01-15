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獨／延畢遇疫情害命！馬國男大生回不了家　兩地聯手救援仍釀悲劇

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）
▲一名外籍男大生，疑似因疫情滯留台灣，加上憂鬱症發作，傳訊給教官後輕生。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

北部某大學14日發生外籍生在宿舍輕生事件！一名延畢的男大生獨自留台，疑似因疫情封關，讓他回不了家而在租屋處輕生。由於男大生家屬無法立即來台，目前正透過其他管道，想辦法隔空處理後續事宜，希望能盡快帶男大生回家。

這名馬來西亞來台讀大學的男學生，疑因疫情關係無法回家，滯留在台多時，獨自1人在異鄉，倍感孤寂，疑因此產生輕生念頭。男大生13日在臉書留下厭世貼文後隨即失聯，馬國好友看到PO文發現端倪，緊急動員其他臉友試圖聯繫男大生，不過找了將進一天都沒消息，後來又透過網路把消息傳回台灣，台灣的臉友得知後，才趕快通報學校，只可惜當校方在租屋處找到男大生時，仍晚了一步。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情的關係，讓許多學生無法出國繼續學業或回不了家。（示意圖／記者李毓康攝）

據了解，這名馬國籍學生其實早已畢業，因尚缺幾個學分，才留台補修，沒想到卻遇上疫情，各國邊境陸續封關，男大生也因此回不了家。家屬接獲噩耗非常傷心，因為疫情的關係，他們也無法第一時間飛來台灣，加上男大生在台無其他親友可協助，因此馬來西亞那邊的親人也正努力透過其他管道幫忙接他回家。

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