發「醫界通函」籲正確穿脫防護衣！指揮中心：不是要醫院對號入座

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫，女友護理師也確診，成我國2例本土個案。為防範新冠病毒在醫療機構內傳播，指揮中心今（15）日發布醫界通函，讓照顧疑似或確診個案時有所依循。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該通函只是提醒臨床醫師注意，而非要醫院對號入座。

羅一鈞表示，發布醫界通函目的在提醒照顧有呼吸道感染且併發重症者，插管前後需注意的事項，讓醫療院所重新檢視系統與個人層面均有妥善處置。

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至於最後一段提到的「避免使用非侵入性的正壓呼吸器裝置」原因為何？羅一鈞解釋，非侵入性裝置是指在插管前用幫浦等裝置，將氧氣打入呼吸道裡，較容易造成飛沫噴濺，不建議使用在高度傳染性疾病上，但臨床醫師若考量病人照顧情形要使用，指揮中心也絕對尊重。

疾管署致醫界通函全文如下：

為防範COVID-19在醫療機構內造成傳播，中央流行疫情指揮中心訂有「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)感染管制措施指引」，提供醫界同仁於照護COVID-19疑似或確診個案時參考依循。感謝各位醫界同仁於疫情期間全心守護國人健康，與政府攜手共同防止COVID-19疫情在國內造成傳播。

鑒於國外疫情嚴峻，COVID-19對國內的威脅持續存在，為保障您的健康並防範COVID-19在醫療機構內造成傳播，指揮中心再次呼籲醫界同仁，於執行醫療照護工作時，注意落實相關感染管制措施及穿戴適當個人防護裝備，請依標準作業流程正確穿脫防護裝備，避免在脫除裝備時自我汙染，並在脫除個人防護裝備後，請務必立即執行手部衛生。醫界同仁於執行照護過程中，若發現個人防護裝備未穿戴妥當，疑有暴露風險時，在可行情況下宜暫停處置或由備援人員接替，儘速離開照護區，以降低暴露風險。

指揮中心另提醒，醫院在照護COVID-19重症個案時，請避免使用非侵入性的正壓呼吸器裝置，如雙相陽壓呼吸器(Biphasic intermittent positive pressure ，BiPAP)、持續性陽壓呼吸器（Continuous positive airway pressure，CPAP）、高流量氧氣鼻導管(High Flow Nasal Cannula)等；所有呼吸器必須具高效率的過濾裝置，並應儘量使用拋棄式呼吸器管路裝置，以降低傳播的風險。

感謝您與我們共同維護全民的健康安全。

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