高雄惡火奪3命！「爸外出逃死劫」媽抱1歲女墜逃　甜蜜合照成回憶

記者洪靖宜、許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄市鳳山區五甲一路一處4層樓住宅今（15日）凌晨4時許發生重大火警，一家4口3死、僅剩1歲女嬰重傷獨活。初步了解，起火點在2樓房間，而33歲武姓女子當時更疑似急著逃生，在沒踩好梯子的情況下，抱著1歲女嬰不慎重墜地面。另外，陳姓屋主事發當時剛好外出不在家，稍早他返回現場時，表示是透過朋友才知道家裡發生火災，神情相當哀傷。從當事人臉書可發現，平時陳男與妻子會於臉書PO出照片，紀錄生活，如今一場惡火，讓甜蜜合照成回憶。

▲陳姓屋主與妻子拍照記錄出遊、日常生活。（圖／翻攝當事人臉書）

▲陳姓屋主返回現場。（圖／記者洪靖宜攝）

警消初步調查，該住宅1樓為禮品店店面，起火點為2樓房間，屋內的客廳、廚房皆為木造裝潢，也有易燃物品，3樓則分別為儲藏室、房間、浴室。事發當時，陳姓屋主因事外出，留下70歲程姓母親、33歲武姓越籍妻子及10歲女兒、1歲女嬰，不料，凌晨4時許惡火突然竄出，武女急於逃命，抱著1歲女嬰，不慎踩空梯子，2人重墜地面，現場民眾目擊全嚇壞。

▲▼高雄鳳山民宅大火，現場畫面曝光。（圖／民眾蔡啟川提供、記者吳奕靖翻攝）

救護人員趕緊上前將人搶救，母女倆已無生命跡象，而警消另於3樓外的走道發現程母、2樓浴室發現10歲女童，事後，4人送醫搶救，其中1歲女嬰目前重度昏迷、病況不樂觀，仍在搶救中，另3人則因傷重宣告不治。

稍早，陳姓屋主返回事發現場表示，自己聽朋友說才知道家裡發生火災，對於整起事件，他不發一語，神情相當哀傷。然而，陳男與武妻不時會於臉書PO照片，紀錄一家人的日常生活，如今凌晨一場突如其來的惡火，也讓甜蜜合照成回憶，令人鼻酸。

▼武妻與女兒自拍，紀錄日常生活。（圖／翻攝當事人臉書）

清爽舒適，解決悶熱

【相關新聞】

直擊高雄勇母抱嬰強忍烈焰15分！最後一步絕生機 肉身墜地救女



勇母墜樓瞬間曝！架好逃生梯…鳳山大火「媽抱嬰驚逃」踩空墜地



鳳山惡火勇母護女亡...倖存童昏迷指數3 陳其邁：請醫院全力救治



高雄鳳山惡火奪3命！爸應酬拚事業逃死劫…「聽朋友說」奔回家心碎



高雄民宅惡火…10歲國標女童喪命！ 教務主任哽咽：無法接受



高雄惡火釀3死！母抱嬰苦攀外牆墜落 目擊者悲曝：火衝到她腰部