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高雄民宅惡火…10歲國標女童喪命！　教務主任哽咽：無法接受

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

高雄市鳳山區五甲一路一處4層樓住宅15日凌晨4時許一場惡火，釀成3死悲劇！由於陳姓屋主恰巧外出，逃過死劫，而當他返回現場時，神情相當哀傷，落寞模樣令人鼻酸。另外，其中死者10歲的武姓女童校方接獲通報後，震驚不已，教務主任更哽咽表示，女童平時個性活潑可愛，如今卻因為一場惡火奪走性命，讓師長們都難以接受。

▲▼高雄鳳山火警滅門，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山火警，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據武姓女童的教務主任表示，武姓女童今年就讀國小三年級，個性相當活潑可愛，且人緣非常好。由於其一年級才從越南來台，二年級時轉到學校就讀，一開始中文還不太流利，但經過語言輔導後，進步迅速，讓教務主相當讚賞。

▲▼高雄鳳山火警滅門，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屋內一片狼藉，目前詳細起火原因仍有待調查釐清。（圖／記者吳奕靖翻攝）

教務主任提到，武童一家平時相處融洽，經常是阿嬤、爸爸、媽媽輪流接送，而她課後還參加了國標舞社，表現相當優異，演出時非常亮眼，不少人也為此印象深刻，如今卻因為一場惡火奪走性命，讓師長們相當震驚，教務主任更忍不住哽咽表示，「不能接受」。此外，由於目前正值期末考期間，師長們都還不敢讓同學們知道，只能等考完試後，在由校方介入輔導。

▲▼高雄火警，10歲女童教務主任出面受訪。（圖／記者洪靖宜攝）

▲武姓女童的教務主任出面受訪，忍不住哽咽表示，「無法接受」。（圖／記者洪靖宜攝）

這場惡火一連帶走了陳姓屋主70歲老母親、武姓越籍妻子以及10歲女兒的性命，而其1歲女兒目前仍在醫院搶救當中，情況非常危急，至於詳細的起火原因，仍有待警消進一步調查釐清。

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