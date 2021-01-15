高雄惡火釀3死！母抱嬰苦攀外牆墜落　目擊者悲曝：火衝到她腰部

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄市鳳山區15日清晨發生嚴重火警，釀成一家4口3死、1歲女嬰獨活的慘劇，火勢發生當下，武姓女子抱著小女嬰站在3樓外牆呼救，但之後卻不慎墜落地面。根據現場目擊者表示，當時大火已經竄到武女腰部附近，但因為梯子與武女中間仍有一小段距離，外加上可能是因為火勢導致外牆過熱，不久後武女就墜落下來。

▲高雄鳳山火警滅門，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

這起事件發生在15日清晨，事發當時一棟民宅2樓起火，當時陳姓屋主因事外出，留下程姓母親（70歲）、武姓越籍妻子（33歲）以及10歲女兒、1歲女嬰等4人在家。未料，凌晨4時許大火竄出，一家4口驚慌逃命，武女抱著小女嬰站在3樓外牆不斷呼救。

根據目擊者表示，「我一發現冒煙後，就又聽到她呼救，聽她的聲音應該是一個越南籍婦人，呼救聲音夾雜中文、我們聽不懂的語言，她抱著一個小孩，我趕快衝出來打給消防隊，而消防隊一到馬上就架梯子要上去搶救，一樓他們也有派人破門，消防隊用水壓制火勢，但因為2樓玻璃破碎，氧氣一灌進去，火就瞬間燒很大，火那麼大消防隊也上不去，結果可能過熱，那個婦人就墜落下來。」

目擊者提到，「當時婦人還沒有爬到梯子上，因為梯子離她位置還有一公尺左右，她又手抱小孩，結果不久過熱就墜樓，過程大概是3到5分鐘左右」而目擊者也表示，「那位婦人是左手抱小孩，右手攀著鐵窗，攀在窗戶外面，最後應該是太燙才會掉下來，那時火都快衝到她的腰，她掉下來時，是背對著外面的。」

此外，雖然救護人員緊急上前搶救，但母女2人皆已無生命跡象；另警消也在3樓外走道發現程婦、2樓浴室發現10歲的女兒，惟2人同樣已無心跳。重傷的一家4口送往醫院搶救後，僅1歲的小女嬰恢復心跳，另外3人皆因傷勢過重宣告不治。

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