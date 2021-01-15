高雄勇母忍烈焰護女墜樓亡！強心針搶救1歲嬰11hrs　醫曝可怕結果

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區一棟5層樓透天厝15日清晨4點多竄出大火，共造成3死1重傷悲劇。武姓媽媽在烈火中抱著1歲陳姓女嬰逃生，好不容易盼到警消架起逃生梯，卻疑似失足，母女雙雙墜地，武姓媽媽重傷身亡，女嬰雖被救回，不過傷勢卻相當嚴重。搶救時間來到11小時，主治醫師坦言情況並不樂觀，女嬰因墜樓傷到腦部，若救回恐成植物人。

▲高雄鳳山大火奪3命，勇母護嬰忍烈火15分鐘仍墜樓亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲武女在臉書秀出與1歲小女兒的天倫之樂。（圖／翻攝當事人臉書）

高雄長庚兒童內科部長陳志誠指出，女嬰因墜樓傷到腦部，有腦水腫情況，昏迷指數3，傷勢相當嚴重，目前仍持續施打強心針續命，不過強心藥物劑量已經用到最高，過量的話，小朋友的身體也無法負荷，狀況並不樂觀。

「醫護團隊真的盡力了！」陳志誠坦言，若幸運救回的話，也恐怕有成為植物人的風險。

▲高雄鳳山大火，媽媽抱著1歲女嬰墜樓畫面。（圖／民眾蔡啟川提供）

鳳山區五甲一路一棟透天厝在15日清晨發生火警，事發當時，陳姓屋主外出應酬，家中的武姓妻子、2名女兒及程姓母親正熟睡，直到發現火勢時已來不急逃生。當時武女一手抓著鐵製窗條，一手抱著1歲小女兒站在3樓窗台呼救，好不容易盼到警消升起逃生梯，不過卻疑似過熱不堪高溫，跳到救生梯時卻踩空，母女倆從3樓高處墜地，武女當場傷重不治，而女嬰則是一度失去呼吸心跳，後緊急送往高雄長庚救治，目前仍在加護病房與死神搏鬥。

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