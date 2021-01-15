勇母墜樓瞬間曝！架好逃生梯…鳳山大火「媽抱嬰驚逃」踩空墜地

記者游宗樺、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區15日清晨傳出重大火警，一家4口3死、僅剩1歲女嬰重傷獨活。警消初步調查，起火點為2樓房間，當警消抵達時架好梯子準備救援，但母親武女（33歲）當時還抱著年僅1歲大的女嬰，疑似太倉皇、急著逃生，沒踩好梯子不慎重重摔落地面，現場民眾目擊後也傳出驚呼。

▲高雄鳳山大火，媽媽抱著1歲女嬰墜樓。（圖／民眾蔡啟川提供）

警消初步調查，起火現場民宅1樓為禮品店面，起火點位於2樓前側房間，內部客廳廚房皆為木造裝潢，也有易燃物品，而3樓則為儲藏室、房間。當時陳姓屋主因事外出，留下程姓母親（70歲）、武姓越籍妻子（33歲）以及10歲女兒、1歲女嬰等4人在家，凌晨4時許大火竄出，一家4口驚慌逃命，武女抱著小女嬰站在3樓外牆不斷呼救，警消見狀後也急忙架設逃生梯，梯子都已經架好，但武女疑似太過倉皇，逃生時不慎踩空、失足墜地，連同懷中女嬰一同墜下，現場民眾目擊嚇得驚聲四起。

事後救護人員立即上前搶救，但母女2人皆已無生命跡象；另警消也在3樓外走道發現程婦、2樓浴室發現10歲的女兒，惟2人同樣已無心跳。重傷的一家4口送往醫院搶救後，僅1歲的小女嬰恢復心跳，另外3人皆因傷勢過重宣告不治。

據悉，死者武姓女子先前曾有過一段婚姻，並與前夫生下10歲的大女兒，2人離異後再嫁，與陳男共組家庭，並生下1歲的小女嬰；昨凌晨陳男外出辦事不在家，直到聽朋友轉述才知道家裡發生大火。

▼起火點的2樓內部被燒得面目全非。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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