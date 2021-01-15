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社會 社會焦點 保障人權

鳳山惡火勇母護女亡...倖存童昏迷指數3　陳其邁：請醫院全力救治

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

鳳山大火造成三死一重傷，高雄市長陳其邁於上午趕到長庚醫院，慰問重傷的女嬰父親，請家屬節哀、保重，並致上17萬元的慰問金。

院方表示，女嬰墜地壓迫到神經導致腦水腫，昏迷指數屬最嚴重3分，暫無法進行手術，先採強心針等藥物治療。

▲陳其邁探視鳳山五甲火警受災戶，請醫院全力照護倖存女童 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁探視鳳山五甲火警受災戶，並請醫院全力照護倖存女童 。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁來到長庚醫院穿上防護衣，跟著女嬰父親進到加護病房關心女嬰情形，也請醫院全力搶救女嬰, 並要求相關單位盡力協助家屬。而社會局表示後續會協助家屬處理災害救助補助，另派社工持續關懷家庭狀況，並評估家屬需求，全力提供相關協助。

▲陳其邁探視鳳山五甲火警受災戶，請醫院全力照護倖存女童 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁探視鳳山五甲火警受災戶，請醫院全力照護倖存女童 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁探視鳳山五甲火警受災戶，請醫院全力照護倖存女童 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁探視鳳山五甲火警受災戶，請醫院全力照護倖存女童 。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起火警就發生高雄市鳳山區五甲一路一處4層樓住宅，就在5日凌晨4時許發生重大火警，一家4口3死、僅剩1歲女嬰重傷獨活。初步了解，起火點在2樓房間，而33歲武姓女子當時更疑似急著逃生，在沒踩好梯子的情況下，抱著1歲女嬰不慎重墜地面。另外，陳姓屋主事發當時剛好外出不在家，稍早他返回現場時，表示是透過朋友才知道家裡發生火災，神情相當哀傷。

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