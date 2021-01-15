直擊高雄勇母抱嬰強忍烈焰15分！最後一步絕生機　肉身墜地救女

記者洪靖宜、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄鳳山一棟5層樓透天厝今（15日）凌晨4時許竄出大火，釀成3死1重傷慘劇，其中武姓媽媽（33歲）在烈火中抱著年僅1歲的女嬰倉皇逃生，單手緊抓3樓外窗條苦撐將近15分鐘，好不容易盼到警消架起救命的逃生梯，但卻疑似因為過熱，武女最後一步仍然失足，母女倆雙雙墜落地面，導致武女重傷死亡；但在生命的最後一刻，武女以肉身強護住懷中女嬰，雖然孩子暫時躲過死劫，但目前昏迷指數僅3，情況仍是相當不樂觀。

▲武女當時抱著1歲大的女嬰站在3樓外牆窗台處苦撐15分鐘，下方濃煙烈焰不斷上竄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消初步調查，該棟起火透天厝1樓為禮品店，起火點位於2樓前側房間，初判應為電器電線走火，由於內部裝潢多為木造，且又堆放易燃物品，因此火勢一發不可收拾。當時陳姓屋主外出應酬，僅有程姓老母親（70歲）、武姓妻子（越籍，33歲）、武姓大女兒（10歲）、武姓次女（1歲）4人在家。

▲武女嫁給陳男後，一家人其樂融融。（圖／翻攝當事人臉書）

火警發生當下，一家人陷入熟睡中，等到發現時火勢已經相當猛烈，當時武女慌亂中抱起1歲的小女兒往外衝，站在3樓外側僅約15公分寬的窗台上，右手緊緊抓著鐵製窗條、左手緊抱著女嬰，還不斷以淒聲嘶喊著越南語對外求救，好不容易苦苦支撐了15分鐘，終於等到警消架起逃生梯，但在最後一刻卻疑似因為過熱，武女不堪烈焰高溫，縱身跳至鋁梯時失足踩空，母女雙雙自3樓高墜落地面，現場目擊者也嚇得頻頻高聲驚呼。

目擊者指出，當時武女還沒爬到梯子，鋁梯離她還有約1公尺左右，「她最後應該是太燙才會掉下來，那時火都快衝到她的腰，她掉下來的時候，是背對著外面的！」武女在生命的最後一刻，仍以肉身緊緊護住懷中女嬰，事後救護人員上前急救時，武女因傷重不治，而女嬰雖一度沒有心跳，但事後被救回，惟其傷勢仍相當嚴重，到院後昏迷指數僅有3分，且有腦水腫情況，暫時無法進行手術，只能先給予強心針等藥物，盼她能夠先撐過關鍵24小時。

▲武女不堪烈焰高溫，最後一步踏空墜地，現場消防員目睹嚇得放聲大叫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了武女母女外，警消事後也在3樓外走道發現程婦、2樓浴室處尋獲武姓長女，但2人皆已明顯死亡；一場清晨惡火一口氣帶走3條人命，在外應酬的陳男透過友人轉告得知後不敢置信，急忙趕回家處理。陳男大哥稍早哽咽地透露，弟弟家中遭逢巨變，母親、妻子與長女一夜之間陰陽兩隔，就連剛出世的女兒也還在急救中，情緒相當崩潰。

據了解，死者武女與丈夫陳男先前各有一段婚姻，10歲的武姓大女兒是武女與前夫所生，武女再嫁後才與陳男生下年僅1歲的小女嬰；而陳男與前妻也育有一名就讀高中的兒子，但陳兒因住校不在家，父子雙雙逃過死劫。

針對這起火警，火調科人員事後入場鑑識，發現起火點2樓前側房間已經燒得焦黑一片，初步在現場發現一部電器，但由於已經燒得面目全非，外觀無法辨識是何種電器，但其電源線處有燒熔痕跡，僅留下部分銅線，初步研判應是電線走火釀禍。

▼火調人員在2樓起火點房內發現電器電源線有燒熔痕跡，研判應是電線走火惹禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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